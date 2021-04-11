Певцов призвал вернуть пожилым людям «право на жизнь»

Дмитрий Певцов
записал обращение к властям с требованием пересмотреть пенсионную реформу. Видеоролик он разместил в инстаграме.
«Пенсионная реформа лишила половину мужчин права на пенсию.
Я бы даже сказал – права на жизнь. Мужики вкалывают, тянут семьи, а в 32 регионах страны половина мужчин просто не доживают до 65 лет.
Да и в Москве ситуация не сильно отличается – большинство не сможет пожить в свое удовольствие и понянчиться с внуками на пенсии.
Вкалывать до последнего вздоха – разве это социальное государство?», - спрашивает актер.
Дмитрий озвучил и проблему трудоустройства людей старшего возраста.
Именно их сначала отправляют на удаленку, а потом увольняют. Устроиться потом практически невозможно.
«Работу предпенсионерам всегда было трудно найти, а с нынешней пандемией безработица и так растет. Кого первыми выгоняют с работы? Сначала «посидите дома» на удаленке, а потом – с концами. Старший возраст!»
Но и это еще не все. Молодые люди откладывают рождение детей, поскольку дедушки и бабушки вынуждены трудиться из последних сил, чтобы выжить.
«Подумайте еще вот о чем: работающие дедушки и бабушки – удар по демографии страны. Они не могут посидеть с внуками и помочь молодым родителям – те выбирают карьеру, и мы снова оказываемся в демографической пропасти.
Верните бабушек и дедушек внукам, дайте людям пожить!»
Певцов считает, что реформу следует «повернуть вспять».
«Считаю, что пенсионную реформу необходимо пересматривать. И поворачивать вспять! Заставить корпорации платить налоги в России и дать людям хоть немного пожить по-человечески».
Как ранее писал
«Рамблер», Дмитрий Певцов выступил за цензурирование культурного контента, который выдают россиянам телевидение, радио, театры и кинотеатры.
Функции контроля должны нести искусствоведы, правоведы, церковь и культурологи.
Сейчас же режиссеры и продюсеры, по его мнению, делают ставку на низменные человеческие инстинкты.