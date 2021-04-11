Певцов призвал вернуть пожилым людям «право на жизнь»

Именно их сначала отправляют на удаленку, а потом увольняют. Устроиться потом практически невозможно.

Но и это еще не все. Молодые люди откладывают рождение детей, поскольку дедушки и бабушки вынуждены трудиться из последних сил, чтобы выжить.