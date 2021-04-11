Агурбаш пытается отсудить у мужа-банкрота алименты

Анжелика Агурбаш получает от своего экс-супруга и бывшего «колбасного короля» Николая Агурбаша алименты на их сына Анастаса по 15 тысяч рублей в месяц.

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Изначально певица требовала 500 тысяч рублей, но бывший муж предъявил в суде некий брачный договор.

Правда, Анжелика утверждает, что он подделал ее подпись на договоре. Об этом она рассказала в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Анжелика, тем не менее, решила не сдаваться. Она вновь подала в суд на Николая.

«Ситуация отвратительная. Он сейчас банкрот и разорен. Я осталась с детьми в нулевой точке. Мы до сих пор снимаем жилье. Мои дети с ним не общаются. Там не с кем общаться. У человека все отняли. Я сделала все правильно, что ушла от него девять лет назад», - приводит слова Агурбаш Экспресс Газета.

Сейчас имущество бизнесмена арестовано и им занимается финансовый управляющий.

Певица хочет получить компенсацию в виде 50% расходов на содержание ребенка.

Как ранее писал «Рамблер», от каждого их трех официальных и гражданских мужей у 50-летней Анжелики Агурбаш есть по ребенку.