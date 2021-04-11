Актриса Макеева пожаловалась на побои Макарова

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По ее словам, в нормальном состоянии Алексей – добрый и мягкий человек. Но стоит ему выпить, сразу превращается в неуправляемого монстра.

«Есть люди, которым можно пить. Есть люди, которым нельзя пить. Алексей — наверно, тот человек, которому лучше этого не делать, потому что он сам себя не понимает и не помнит», - цитирует Макееву Экспресс Газета.

Буйство во хмелю и послужило причиной для разрыва их союза.

Пара была в Тунисе, Макаров выпил. И тут Анастасии пришла смс-ка от их коллеги Романа Игнатьева

Это был стишок эротического содержания – Роман рассылал его многим знакомым. Но пьяный Макаров Макаров мозг включить уже не мог.

Он нанес женщина удар, от которого та потеряла сознание.

Придя в себя, актриса вызвала полицию и Скорую.

Протрезвевший Алексей был в ужасе от содеянного, долго замаливал грехи и в итоге Макеева простила драчуна. Но, конечно, о близкой дружбе уже не могло быть и речи.

Как ранее сообщал «Рамблер», стало известно, что Алексей Макаров «забыл» о выплате алиментов дочери.