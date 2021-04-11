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Макеева рассказала, как ее избил актер Макаров

Ирина Лебедева
1 час назад
Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева в передаче «Секрет на миллион» рассказала, как ее избил бывший бойфренд, коллега по сцене Алексей Макаров.
Актриса Макеева пожаловалась на побои Макарова
Фото: InstagramInstagram
По ее словам, в нормальном состоянии Алексей – добрый и мягкий человек. Но стоит ему выпить, сразу превращается в неуправляемого монстра.
«Есть люди, которым можно пить. Есть люди, которым нельзя пить. Алексей — наверно, тот человек, которому лучше этого не делать, потому что он сам себя не понимает и не помнит», - цитирует Макееву Экспресс Газета.
Буйство во хмелю и послужило причиной для разрыва их союза.
Пара была в Тунисе, Макаров выпил. И тут Анастасии пришла смс-ка от их коллеги Романа Игнатьева.
Это был стишок эротического содержания – Роман рассылал его многим знакомым. Но пьяный Макаров Макаров мозг включить уже не мог.
Он нанес женщина удар, от которого та потеряла сознание.
Придя в себя, актриса вызвала полицию и Скорую.
Протрезвевший Алексей был в ужасе от содеянного, долго замаливал грехи и в итоге Макеева простила драчуна. Но, конечно, о близкой дружбе уже не могло быть и речи.
Как ранее сообщал «Рамблер», стало известно, что Алексей Макаров «забыл» о выплате алиментов дочери.
Об этом журналистам заявила мама девочки Виктория Богатырева. По ее словам, полгода назад актер «просто пропал»: перестал отвечать на звонки и больше не передает деньги на содержание ребенка.
Шоу-бизнес,Виктория Богатырева,Роман Игнатьев,Анастасия Макеева,Алексей Макаров,
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