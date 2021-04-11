Фото Барановской без юбки взорвало Сеть

Юлия Барановская , в отличие от подавляющего большинства звезд шоу-бизнеса и ТВ, особенно не увлекалась фотосессиями в купальниках и неглиже.

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Фолловеры привыкли видеть ее в достаточно строгом образе.

Тем неожиданнее для них был снимок, который звезда выложила в инстаграм.

Юлия в бежевом боди по-кошачьи изогнулась в полу-шпагате на прозрачном льду Байкала.

Поклонники восхитились стройной фигурой и идеальными ногами многодетной мамы.

«Безумно красивая, смотря на Вас у меня всегда возникает чувство гордости за наших женщин», «Ноги шикарные!», «Красоточка, не скажешь, что мамочка троих детей».

Как ранее писал «Рамблер», стало известно, что Юлия Барановская приобрела двухэтажный коттедж в деревне Раздоры на Рублёво-Успенском шоссе.

Она переехала из московской квартиры в загородный дом вместе со своими тремя детьми.

Журналисты отметили, что телеведущая решилась на покупку дорогой недвижимости, побывав в закрытом поселке в гостях у друзей.