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Фото Барановской без юбки взорвало Сеть

Ирина Лебедева
2 часа назад
Юлия Барановская, в отличие от подавляющего большинства звезд шоу-бизнеса и ТВ, особенно не увлекалась фотосессиями в купальниках и неглиже.
Фото Барановской без юбки взорвало Сеть
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Фолловеры привыкли видеть ее в достаточно строгом образе.
Тем неожиданнее для них был снимок, который звезда выложила в инстаграм.
Юлия в бежевом боди по-кошачьи изогнулась в полу-шпагате на прозрачном льду Байкала.
Поклонники восхитились стройной фигурой и идеальными ногами многодетной мамы.
«Безумно красивая, смотря на Вас у меня всегда возникает чувство гордости за наших женщин», «Ноги шикарные!», «Красоточка, не скажешь, что мамочка троих детей».
Как ранее писал «Рамблер», стало известно, что Юлия Барановская приобрела двухэтажный коттедж в деревне Раздоры на Рублёво-Успенском шоссе.
Она переехала из московской квартиры в загородный дом вместе со своими тремя детьми.
Журналисты отметили, что телеведущая решилась на покупку дорогой недвижимости, побывав в закрытом поселке в гостях у друзей.
В итоге в 2020 году она стала обладательницей готового двухэтажного коттеджа и приусадебного участка.
Шоу-бизнес,Юлия Барановская,
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