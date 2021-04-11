«Пропила несколько квартир»: Слава пошутила об алкоголе

Певица пошутила, что избавилась от недвижимости из-за алкоголя.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Слава призналась, что тратит миллионные доходы на себя и свои нужды. Самое главное, на что она готова расходовать гонорары – это недвижимость. Звезда вкладывает деньги в квартиры. Например, несколько лет назад она приобрела несколько жилплощадей, которые сейчас ей приносят доход.

«У меня есть недвижимость в Австрии и в Сочи. Я на самом деле плохой бизнесмен. Поняла в свое время, что мне надо покупать недвижимость. У меня есть чуйка. В итоге в Сочи купила себе несколько квартир. Они сейчас выросли в цене на 160 процентов, я очень хорошо заработала. Оставила себе парочку квартир, в которые постоянно езжу, а некоторые пропила. Шучу!» – заявила Слава.

Кстати, певица уточнила, что на себе она тоже не экономит. На очередной вечеринке певица может за день потратить 30 тысяч рублей. Сама артистка говорит о том, что она расточительна. При этом она не живет за счет своего супруга, а зарабатывает самостоятельно.