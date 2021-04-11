Манижа заявила о праве считать себя русской женщиной

Певица с таджикскими корнями Манижа Сангин объяснила, почему называет себя русской женщиной. Артистка едет на Евровидение от России с одноимённой песней.

Манижа пояснила, что на данный момент испытывает на себе огромное давление со стороны хейтеров. И эта травля самым необыкновенным образом позволила ей почувствовать себя в России как дома, рассказала певица в интервью британской газете Guardian.

Я не зря называю себя русской женщиной. Имею на это право, — пояснила артистка.

Несмотря на хейтерскую атаку, у Манижи нашлись сторонники, которых сплотила эта ситуация, и подарили певице уверенность в себе. Она видит, что люди вокруг испытывают точно такие же проблемы: давление социума и стереотипов.

Критика в адрес Манижи сыпется со всех сторон. Не удержался от комментариев и эксперт Сергей Соседов . Он заявил, что Манижа «плохо поёт» и тем унижает «образ русской женщины.