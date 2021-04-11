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Моргенштерн пожертвовал сиротам 666 666 рублей

Секрет Фирмыиещё 2
45 минут назад
Рэпер Алишер Моргенштерн сделал пожертвование фонду помощи детям-сиротам «Наши дети» из Башкирии. Сумма оказалась довольно специфичной — 666 666 рублей.
Об этом говорится на странице фонда в соцсети «ВКонтакте». Работники организации отметили, что пожертвование Моргенштерна стало крупнейшим за историю акции «День Заботы», поступившим от частного лица.
На полученные деньги фонд «Наши дети» планирует развивать проект «Наставничество». 99% воспитанников детских домов в Башкирии выпускаются в 16 лет, когда поступают в колледж, пояснили в организации. В момент, когда воспитатель привозит детей в общежитие, им и нужен наставник. На одну пару взрослого и ребёнка фонд тратит 2500 рублей в месяц, ещё по 300 рублей в час идут на работу психологов. С 2018 года в Башкирии 129 воспитанников получили наставников.
В марте стало известно, что автор песни «Владимир Путин — молодец» Олег Лихачёв отсудил у рэпера 300 000 рублей. Истец обвинял исполнителя в использовании этой песни в одном из своих видео.
Шоу-бизнес,Видео,Владимир Путин,Башкортостан,
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