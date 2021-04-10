Лоза назвал шоу «Маска» «апофеозом тупости»

Артист сказал, что сам никогда бы не согласился участвовать в настолько глупом проекте.

Фото: Russian Teleweek Russian Teleweek

Известный своими скандальными заявлениями певец Юрий Лоза высказался и о шоу «Маска» на НТВ. И, разумеется, совсем не лестно. Лоза назвал проект настоящим «апофеозом тупости».

По мнению Лозы, эта популярная у телезрителей передача на самом деле несильно отличается от обычных шоу, в которых участвуют ростовые куклы. Их можно абсолютно так же поставить на сцену и включить им фонограмму — результат будет абсолютно таким же.

«Есть, конечно, и другие тупые передачи типа «Точь-в-точь», «Один в один», «Битва хоров», но это еще куда ни шло. «Маска» — это же апофеоз тупости!»

Юрий Лоза в резкой форме заявил, что сам никогда не согласился бы стать участником такого проекта, и даже не хотел бы быть простым зрителем. И никакие всплески популярности или даже звание народного артиста, которое потом могут дать, не заставит его на такие поступки.