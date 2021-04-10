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Фадеев назвал причины своего экстремального похудения

Слово и Дело
1 час назад
Продюсер Максим Фадеев сбросил 115 килограммов. Он рассказал, что его сподвигло к изменениям во внешности.
Фадеев назвал причины своего экстремального похудения
Фото: InstagramInstagram
По словам звезды, в какой-то момент его перестало устраивать отражение в зеркале. Также причиной для экстремального похудения стали проблемы со здоровьем: полтора года назад артист пережил сердечный приступ. Врачи настоятельно рекомендовали Фадееву сбросить вес, чтобы предупредить неприятные последствия для его самочувствия.
Вокруг похудения исполнителя быстро возникли различные слухи: фанаты заподозрили Фадеева в пластических операциях. Сам продюсер отрицает эти домыслы и признается, что изменился благодаря новому рациону питания.
"Любой человек разумный видит, что никаких подтяжек у меня нет. Никаких уколов я не делал. Это же очевидно. Выгляжу на свой возраст. Хочу привести себя в норму", — поделился артист в программе "Ты не поверишь!".
Диетолог Алексей Ковальков поставил под сомнение слова Фадеева. По словам эксперта, он не мог похудеть без "побочного эффекта" — обвисшей кожи. Ковальков уверен, что продюсер наложил кольцо на желудок или удалил часть органа.
Шоу-бизнес,Алексей Ковальков,Максим Фадеев,
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