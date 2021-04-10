Фадеев назвал причины своего экстремального похудения

По словам звезды, в какой-то момент его перестало устраивать отражение в зеркале. Также причиной для экстремального похудения стали проблемы со здоровьем: полтора года назад артист пережил сердечный приступ. Врачи настоятельно рекомендовали Фадееву сбросить вес, чтобы предупредить неприятные последствия для его самочувствия.