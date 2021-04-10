Моргенштерн перечислил детям 666 666 рублей

Благотворительный фонд «Наши дети» 10 апреля в своей социальной сети ВКонтакте сообщил о том, что получил от музыканта самое крупное пожертвование, имевшее место быть за все время деятельности организации.

Она заявила, что Ольга Бузова – не человек, а «серьезный пиар-проект», поэтому ей подойдет такой пиар-проект, как она сама, каковым она считает Моргенштерна.