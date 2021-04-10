Моргенштерн перечислил детям 666 666 рублей

Как известно, скандальный рэпер Алишер Моргенштерн – уроженец Башкирии
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Поэтому территория благотворительности была выбрана им неслучайно, - информирует
«Комсомольская Правда».
Благотворительный фонд «Наши дети» 10 апреля в своей социальной сети ВКонтакте сообщил о том, что получил от музыканта самое крупное пожертвование, имевшее место быть за все время деятельности организации.
Рэпер перевел на счет фонда на развитие проекта «Наставничество» большую сумму.
Правда, в своем стиле - 666 666 рублей.
«Алишер, мы просто безгранично вам благодарны и очень ценим то, что вам не все равно. Честно, мы не знаем, сколько часов своей работы пожертвовал нам Моргенштерн. Да это и не важно. Самое главное, что мы еще на шаг ближе к нашей цели - чтобы в этом году проект «Наставничество» продолжил работать в нашем регионе и еще 19 городах страны», - поблагодарили щедрого дарителя сотрудники фонда.
Как ранее писа
л «Рамблер, телевизионная сваха Роза Сябитова
заявила, что Моргенштерн мог бы стать хорошей парой вновь одинокой Ольге Бузовой.
Она заявила, что Ольга Бузова – не человек, а «серьезный пиар-проект», поэтому ей подойдет такой пиар-проект, как она сама, каковым она считает Моргенштерна.