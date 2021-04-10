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Танцующую Семенович  назвали «сексуальным моржом»

Ирина Лебедева
1 час назад
Анна Семенович выложила в инстаграм коротенький ролик – певица в вечернем костюме, при ярком макияже отплясывает с микрофоном в руках.
Танцующую Семенович назвали «сексуальным моржом»
Фото: InstagramInstagram
Глубокое декольте, разрез на юбке – прямо-таки эротические па изобразила Анна перед камерой.
«Немного танцев перед вечером пятницы точно не помешают. Какой план на вечер? Я выбираю между кино и походом в бар», – подписала она видео в микроблоге.
Фолловеры разделились на две группы. Одна, состоящая в основном из представителей мужского пола, пляски одобрила.
«Молодец, Аня» Ты женщина-праздник», «Красавица», «Очень секси».
Вторая, где сконцентрировались дамы разного возраста, не была столь доброжелательна.
«Смешно, как бочонок на ножках, когда танцует», «Самый сексуальный морж страны», «Двигается как корова», «Что то движение нелепы как то», – написали критики.
Как ранее сообщал «Рамблер», грудь Анны Семенович стала поводом для конфликта певицы с футболистом Владимиром Быстровым.
Спортсмен однажды заявил, что артистка могла бы сделать карьеру в фигурном катании, если бы решилась отрезать бюст.
Экс-солистка группы «Блестящие» не оставила комментарий без ответа. Оскорбившись, она заявила, что намерена подать в суд на Быстрова.
Певица также напомнила спортсмену, что его дочь занимается фигурным катанием, и, следуя его логике, чтобы достичь успеха, ей тоже нужно «что-нибудь отрезать».
Шоу-бизнес,Владимир Быстров,Анна Семенович,
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