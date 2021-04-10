Церковь осудила Собчак за интервью с маньяком

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Священнослужитель убежден, что «ничему хорошему» он зрителей не научит.

«Я считаю, что такого человека не следует показывать публике, у него не следует брать интервью, потому что ничему хорошему такой человек научить не может", - цитирует слова главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона РИА Новости.

Отдельно митрополит подчеркнул, что правоохранительные органы должны взять этого человека под строжайший контроль, чтобы не допустить повторения прошлой ситуации.

Слесарь Мохов из Скопина в 2000 году похитил двух девушек, 14 и 17 лет, и удерживал их в подвале четыре года.

Одна из девушек за это время родила двоих детей, но Скопин отбирал у нее малышей.

Потом пленницы смогли передать на волю записку, и в дело вмешалась полиция. Маньяк получил 17 лет колонии строгого режима

В этом году 3 марта истек его срок пребывания под стражей. Ксения Собчак взяла у него интервью, которое вызвало большой резонанс.

По месту жительства Мохов шесть лет должен находиться под административным надзором.

После скандального интервью Скопинский районный суд дополнил ранее установленные административные ограничения в отношении Мохова.

Предполагается, что ему будет установлен запрет на общение со СМИ.

Как ранее писал «Рамблер», скопинский маньяк Виктор Мохов заявил, что за съемки в фильме Ксении Собчак ему заплатили 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.