Джиган с семьей улетел «погулять» в Стамбул на выходные

Фото: Instagram Instagram

В сториз инстаграма она выложила видео прогулки по городу, а в основной ленте – кадр из частного самолета.

На фото – Оксана с супругом в обнимку, пустой салон частного лайнера, накрытый стол, вино, фрукты. Словом, роскошная жизнь.

«Взяли всё своё семейство и поехали погулять на выходные в Стамбул», - написала она.

Фолловеры сообщили путешественнице, что надо быть скромнее.

«А что, так можно? Так бывает? Просто на выходные, просто в Стамбул?»; «Очень вы устаете, что постоянно отдыхаете»; «Взяла все свое семейство и пошла в соседний «Магнит» за макаронами».

Как ранее писал «Рамблер», Оксана Самойлова написала в инстаграме, что сделала плановую операцию по замене грудных имплантов.

Она объяснила, что повторная маммопластика необходима не только по эстетическим, но и по медицинским показателям.