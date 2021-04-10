Джиган с семьей улетел «погулять» в Стамбул на выходные

В сториз инстаграма она выложила видео прогулки по городу, а в основной ленте – кадр из частного самолета.
На фото – Оксана с супругом в обнимку, пустой салон частного лайнера, накрытый стол, вино, фрукты. Словом, роскошная жизнь.
«Взяли всё своё семейство и поехали погулять на выходные в Стамбул», - написала она.
Фолловеры сообщили путешественнице, что надо быть скромнее.
«А что, так можно? Так бывает? Просто на выходные, просто в Стамбул?»; «Очень вы устаете, что постоянно отдыхаете»; «Взяла все свое семейство и пошла в соседний «Магнит» за макаронами».
Как ранее писал
«Рамблер», Оксана Самойлова написала в инстаграме, что сделала плановую операцию по замене грудных имплантов.
Она объяснила, что повторная маммопластика необходима не только по эстетическим, но и по медицинским показателям.
После определенного срока импланты теряют свои свойства и требуют замены.
Замена обошлась Самойловой в 600 тысяч рублей.