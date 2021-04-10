Максиму Галкину нелегко пришлось – на его шоу кипели страсти.

Случился конфликт между маститой певицей Ларисой Долиной и юной, но уже известной Валей Карнавал – блогером, и тоже якобы певицей.

Телеведущему едва удалось удержать Долину – она несколько раз порывалась покинуть программу из-за поведения ее собеседницы.

Долина отчитала Валю за то, что она занимается профанацией – не умеет петь и даже не знает нот, но при этом рекламирует свое творчество как нечто действительно ценное.

Карнавал же в бойкой и довольно невежливой манере заявляла, что главное – не умение петь, а умение собрать многомиллионную аудиторию

"Музыка создана для того, чтобы люди пели так, как хотят", - приводит ее слова «Комсомольская Правда».

"Максу респект за нивелирование ситуации. Я боюсь стать брюзгой. Но я с ужасом думаю об этом. То, что сейчас происходит - у детей нет образования, три притопа, три прихлопа они выдают за что-то гениальное. Нет стремления получать образование, нет уважения к старшему поколению", - возмущается телеведущая.

Кроме того, Кудрявцевой просто неловко видеть, как 19-летняя девушка ведет себя на передаче.

"Мы учились, уважали старших, нас так воспитывали. А сейчас молодое поколение перестало уважать учителей, взрослых. Я правда не понимаю нашу молодежь. Ничего не хотят, сидят в соцсетях. Все эти блогеры - это же временное явление. Неужели это не понятно? Работать не хотят, учиться не хотят, книг не читают. Я очень хочу воспитать свою дочку по-другому. Ведь воспитание, уважение закладывается в детстве ", - сказала Кудрявцева.

Как ранее сообщал «Рамблер», в прошлом году Кудрявцева рассказала, что ей сделали «очень агрессивную» операцию из-за порвавшегося в груди импланта.