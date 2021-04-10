В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Зрители «Голоса.Дети» сочли Лободу бездарным наставником

Ирина Лебедева
1 час назад
Передача «Голос.Дети» окончательно превратилась в некое скандальное шоу.
Лобода спровоцировала новый скандал на шоу «Голос.Дети»
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Очередной выпуск восьмого сезона «Голоса» бурно обсуждают в сети. Публика недовольна и манерой поведения Светланы Лободы, и ее выбором финалистов
Певица решила, что остаются и будут бороться за победу в финале 13-летние Юлия Гаврилова и Владислав Тюкин.
Фолловеры удивлены, как можно было оставить за бортом иных участников конкурса, по их мнению, очень талантливых
«Как надо рассуждать, чтобы слить Ялкы, Полину Сюткину, Андрея Аверина, Василису?», «Лабуда... Бездарность в кресле, бездарная постановка номеров, преступный выбор... Слить Сафину, Аверина и отправить зрителям Мирона. Только один из номеров про озеро в тумане был как-то симпатичен, остальное - фуфло. Мои соболезнования двум бриллиантам, которые оказались выброшенными за борт».
Кроме того, обсуждается нетактичность, непедагогичность Светланы, ее неумение общаться с конкурсантами.
«Мне не понравилось, когда Лобода, выбирая лучшую, сказала, что у этой девушки потрясающая внешность (кроме голоса). Рядом стояли другие девочки, она их обидела».
В целом мнение о проекте сложилось достаточно негативное.
«О справедливости речь не идет. Думаю, всем все давно понятно про этот конкурс».
Как ранее сообщал «Рамблер», во время слепых прослушиваний ни один из наставников не повернулся к Елене Чесноковой, блестяще исполнившей композицию «Белым снегом» (музыка - Евгений Родыгин, слова — Григорий Варшавский).
В соцсетях активно критикуют Лободу, Басту и Крида, не поддержавших, по мнению зрителей, самую талантливую участницу.
Шоу-бизнес,Елена Чеснокова,Андрей Аверин,Юлия Гаврилова,Светлана Лобода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители