Лобода спровоцировала новый скандал на шоу «Голос.Дети»

Передача «Голос.Дети» окончательно превратилась в некое скандальное шоу.

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Очередной выпуск восьмого сезона «Голоса» бурно обсуждают в сети. Публика недовольна и манерой поведения Светланы Лободы , и ее выбором финалистов

Певица решила, что остаются и будут бороться за победу в финале 13-летние Юлия Гаврилова и Владислав Тюкин.

Фолловеры удивлены, как можно было оставить за бортом иных участников конкурса, по их мнению, очень талантливых

«Как надо рассуждать, чтобы слить Ялкы, Полину Сюткину, Андрея Аверина, Василису?», «Лабуда... Бездарность в кресле, бездарная постановка номеров, преступный выбор... Слить Сафину, Аверина и отправить зрителям Мирона. Только один из номеров про озеро в тумане был как-то симпатичен, остальное - фуфло. Мои соболезнования двум бриллиантам, которые оказались выброшенными за борт».

Кроме того, обсуждается нетактичность, непедагогичность Светланы, ее неумение общаться с конкурсантами.

«Мне не понравилось, когда Лобода, выбирая лучшую, сказала, что у этой девушки потрясающая внешность (кроме голоса). Рядом стояли другие девочки, она их обидела».

В целом мнение о проекте сложилось достаточно негативное.

«О справедливости речь не идет. Думаю, всем все давно понятно про этот конкурс».

Как ранее сообщал «Рамблер», во время слепых прослушиваний ни один из наставников не повернулся к Елене Чесноковой , блестяще исполнившей композицию «Белым снегом» (музыка - Евгений Родыгин, слова — Григорий Варшавский).