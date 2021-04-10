Оказывается, он был лично знаком с недавно умершим принцем Филиппом.

«Мои искренние соболезнования родным и близким новопреставленного герцога Эдинбургского Филиппа.

Это был светлый, удивительно жизнерадостный и добрый человек», - написал Охлобыстин в инстаграме и выложил парадный портрет Филиппа.

Фолловеры восприняли этот пост неоднозначно.

Во-первых, удивились – каким образом Иван смог познакомиться с герцогом?

Охлобыстин разъяснил:

«Виделись мимо летом на Камчатке».

Как оказалось, Филипп был Президентом Фонда дикой природы и в 1997 году приезжал на Камчатку. А вообще он дважды был в России.

Во-вторых, усомнились в столь близкой дружбе актера и герцога, чтобы публично выражать соболезнования.

«Какое-то нелепое описание фото и выражение соболезнования, как будто вы его лично знали и прям друзья не разлей вода были. Да, жалко, не дожил до ста пару месяцев. Дай Бог каждому такую долгую жизнь. И вообще тупость какая - то весь этот бред писать в массы. Соболезнования выражают близким и родным лично, не думаю, что ваш посыл дойдёт до королевы».

Охлобыстину даже предложили переключить внимание на ушедших из жизни соотечественников.

«Иван, уважаемый, думаю, что многим было бы приятнее если бы Вы упомянули о кончине Рудольфа Давыдовича Фурманова - основателя и директора театра Русская антреприза имени Андрея Миронова».

Как ранее писал «Рамблер», Охлобыстин назвал «Дом-2» собачьей выставкой, которая паразитирует на беде и болезни. Он высказал мнение, что шоу давно надо закрыть.