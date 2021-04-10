Оказывается, он был лично знаком с недавно умершим принцем Филиппом.
«Мои искренние соболезнования родным и близким новопреставленного герцога Эдинбургского Филиппа.
Это был светлый, удивительно жизнерадостный и добрый человек», - написал Охлобыстин в инстаграме и выложил парадный портрет Филиппа.
Фолловеры восприняли этот пост неоднозначно.
Во-первых, удивились – каким образом Иван смог познакомиться с герцогом?
«Виделись мимо летом на Камчатке».
Как оказалось, Филипп был Президентом Фонда дикой природы и в 1997 году приезжал на Камчатку. А вообще он дважды был в России.
Во-вторых, усомнились в столь близкой дружбе актера и герцога, чтобы публично выражать соболезнования.
«Какое-то нелепое описание фото и выражение соболезнования, как будто вы его лично знали и прям друзья не разлей вода были. Да, жалко, не дожил до ста пару месяцев. Дай Бог каждому такую долгую жизнь. И вообще тупость какая - то весь этот бред писать в массы. Соболезнования выражают близким и родным лично, не думаю, что ваш посыл дойдёт до королевы».
Охлобыстину даже предложили переключить внимание на ушедших из жизни соотечественников.
Как ранее писал
«Рамблер», Охлобыстин назвал «Дом-2» собачьей выставкой, которая паразитирует на беде и болезни. Он высказал мнение, что шоу давно надо закрыть.
При этом актер сообщил, что не осуждает участников передачи, потому что для них это — своеобразный социальный лифт из нищеты.