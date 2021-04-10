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Подружка любовницы Тарзана задержана за кражу украшений Королёвой

News.ru
42 минуты назад
Подружка любовницы Тарзана Милана Миломанова задержана полицией за кражу драгоценностей Наташи Королёвой из дома артистов. Скандальное происшествие случилось в прошлом году, когда певица уехала в отпуск, а её муж закрутил роман с провинциальной актрисой Анастасией Шульженко.
Подруга любовницы Тарзана задержана за кражу украшений
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В результате из дома артистов пропали драгоценности и 3 тысячи. По подозрению в краже и была задержана Милана-Екатерина Некруц, которая известна как Миломанова. После задержания она вышла на связь с поклонниками, записав в сторис несколько обращений.
Со мной всё хорошо, спасибо всем, кто переживал за меня, кто писал. В общем, я не понимаю, почему такой повышенный интерес к моей персоне у СМИ, почему столько лживой информации обо мне в Интернете, — заявила подружка любовницы Тарзана.
Она добавила, что её очень интересует этот вопрос, и пригрозила, что «каждый ответит». После этого женщина буквально огорошила всех заявлением, что у неё теперь новое имя.
Я уже много лет Миланова. Мой псевдоним Миломанова вы можете забыть, — заявила дама.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Наташа Королёва решила, что не станет предъявлять претензии любовнице мужа Анастасии Шульженко. Зато обвинения в краже имущества и съёмке порнографии предъявят второй девушке — певице Милане Миломановой.
Шоу-бизнес,Анастасия Шульженко,Наташа Королева,Милан,
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