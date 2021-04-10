Подруга любовницы Тарзана задержана за кражу украшений

Подружка любовницы Тарзана Милана Миломанова задержана полицией за кражу драгоценностей Наташи Королёвой из дома артистов. Скандальное происшествие случилось в прошлом году, когда певица уехала в отпуск, а её муж закрутил роман с провинциальной актрисой Анастасией Шульженко

В результате из дома артистов пропали драгоценности и 3 тысячи. По подозрению в краже и была задержана Милана-Екатерина Некруц, которая известна как Миломанова. После задержания она вышла на связь с поклонниками, записав в сторис несколько обращений.

Со мной всё хорошо, спасибо всем, кто переживал за меня, кто писал. В общем, я не понимаю, почему такой повышенный интерес к моей персоне у СМИ, почему столько лживой информации обо мне в Интернете, — заявила подружка любовницы Тарзана.

Она добавила, что её очень интересует этот вопрос, и пригрозила, что «каждый ответит». После этого женщина буквально огорошила всех заявлением, что у неё теперь новое имя.

Я уже много лет Миланова. Мой псевдоним Миломанова вы можете забыть, — заявила дама.