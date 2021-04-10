Слепаков рассказал о первом сексуальном опыте

Юморист Семен Слепаков в рамках YouTube-шоу «Я себя знаю» рассказал несколько историй о своем сексуальном опыте, в том числе признался, что его трогала за интимное место учительница, а девственности он лишился с проституткой.

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«Одна учительница в третьем классе Это была первая женщина, которая потрогала меня за член», - признался Слепаков.

Он отметил, что в детстве увлекался игрой во вкладыши от жевательных резинок, и они были «самым дорогим в его жизни, кроме того, что потом потрогала учительница».

По словам артиста, учитель попыталась отнять у него вкладыши, которыми он играл на перемене, так как они были запрещены в школе.

«Я рванул в туалет, положил вкладыши в трусы и сделал вид, что писаю. Она зашла за мной, засунула руку в трусы, достала вкладыш, выбросила их и повела в класс. Там она всем сказала: «Посмотрите, что сделал Слепаков! Мало того что играл во вкладыши, еще и прятал их в трусы!» Я стоял и думал: «Ну и денек », - заявил Семен Слепаков.

Юморист также отметил, что в университете стремился лишиться девственности, но ничего не выходило, и на подаренные родственниками деньги он решил снять себе проститутку. Однако сутенер потребовал показать ему квартиру, куда Слепаков собирался привести жрицу любви.

«Мы поехали на такси. Веселой командой – сутенер, проститутка и я. Я расплачиваюсь с таксистом, поднимаемся на мой этаж, прокрадываемся втроем в мою комнату. Он говорит: «С тебя деньги». Я лезу в карман и понимаю, что я отдал таксисту проституткины деньги. И тут я как закричу: «Господи! Да за что же мне это все?! Я так хотел, чтобы со мной случилось!». Сутенер оказался очень хорошим. Он посмотрел и сказал: «Ладно, поехали его искать», — вспоминал звезда.