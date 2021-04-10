Анита Цой пожаловалась на проблемы со здоровьем

«Рамблер» писал, что в июне 2020 года стало известно, что Анита Цой была госпитализирована в одну из больниц Москвы с диагнозом коронавирус.
По словам певицы, с момента болезни прошло девять месяцев, а она до сих пор полностью не восстановилась.
«Хочу сказать, врачи правы: кто сильнее болеет коронавирусом, у того и последствия будут тяжелее. Очень сильные постсиндромы. Расскажу вам тайну — у меня не работает левая рука, не могу поднять ее и плечо, словно замороженное», - пожаловалась Цой.
Ранее Анита Цой назвала невозможность дышать без кислородной маски и потерю ориентации во времени и пространстве из-за высокой температуры тела самыми тяжелыми, неприятными и страшными симптомами коронавирусной инфекции, из-за которых она однажды поймала себя на мысли, что хочет выпрыгнуть в окно.