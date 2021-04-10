Анита Цой пожаловалась на проблемы со здоровьем

По словам певицы, с момента болезни прошло девять месяцев, а она до сих пор полностью не восстановилась.

Ранее Анита Цой назвала невозможность дышать без кислородной маски и потерю ориентации во времени и пространстве из-за высокой температуры тела самыми тяжелыми, неприятными и страшными симптомами коронавирусной инфекции, из-за которых она однажды поймала себя на мысли, что хочет выпрыгнуть в окно.