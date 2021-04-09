«Лучше бы не пели»: артисты о ссоре Долиной и Вали Карнавал

Фото: @karna.val/Instagram // Павел Бедняков/РИА «Новости» @karna.val/Instagram // Павел Бедняков/РИА «Новости»

Народная артистка России Лариса Долина обвинила TikTok-блогера Валю Карнавал в неумении петь и раскритиковала ее за отсутствие музыкального образования. В разговоре с "Газетой.Ru" певец Лев Лещенко разделил точку зрения своей коллеги. Он заявил, что современное общество становится все более безграмотным, а "интернет - это не образование" .

"Я взрослый человек, я 50 лет на сцене. Почему я должен говорить о какой-то Карнавал и делать какие-то оценки? - сказал Лещенко. - Образование давно уже всем необходимо. У нас общество превратилось в неграмотных и полуграмотных людей. И все больше скатывается".

Музыкальный критик Артемий Троицкий признался, что впервые слышит о Карнавал с 14 млн подписчиков в TikTok. Он отметил, что в поп-музыке профильное образование не имеет никакого значения.

"Пусть поют, но лучше бы не пели", - сказал критик "Газете.Ru" и намекнул на творчество Ольги Бузовой.

По мнению молодого актера и музыканта Глеба Калюжного, артистам необходимы образование или самообразование. Он объяснил, что под последним имеет в виду опыт, постоянное развитие и желание становиться лучше в своем деле.

"На самом деле, большинство артистов и вылезают только благодаря хорошей пиар-кампании. Как отношусь к тенденции блогеров-миллионников становиться певцами? Любое творчество поощрительно, но я не уважаю погоню исключительно за славой", - подчеркнул Калюжный в разговоре с "Газетой.Ru".

Он добавил, что не знает подробностей скандала Долиной и Карнавал, но раскритиковал неприязненное отношение опытных артистов к представителям молодого поколения.

"Предвзятое отношение - это плохо и ненормально. Я считаю, что опытные профессионалы в своей стезе должны быть снисходительнее к новичкам", - сказал Калюжный.

Конфликт "отцов и детей" произошел на YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити". В каждом эпизоде этой передачи встречаются два музыканта из разных поколений. Вместе они слушают популярные песни и ставят им оценки от 1 до 10. Героями шоу уже были Алла Пугачева и Баста, Николай Басков и Моргенштерн, Валерий Меладзе и Jony и другие. Гостями последнего выпуска "Музыкалити" стали 65-летняя Долина и 19-летняя Карнавал, известная в сети песнями "Психушка" и "Не сплю ночами". Обычно противостояние поколений в шоу носит шуточный характер, но в этот раз все пошло не по плану. Долина изначально была спектически настроена на общение с девушкой.

Первой на суд участников была представлена песня Карнавал "Не сплю ночами" - Долина поставила ей оценку 5 из 10. Певица оценила мелодию композиции и посоветовала Вале получить музыкальное образование. Девушка ответила, что не хочет тратить на это время и будет петь, как ей нравится, потому что "имеет право". Это заявление возмутило Долину. Как заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства МГИК артистка провела для Карнавал распевку. У Вали не получилось повторить несколько нот, что спровоцировало жесткую критику Долиной. Артистку также возмутило незнание тиктокершей многих знаменитых музыкантов.

"Разговоры с девушкой, которая ничего не знает о музыке, говорит, что она уже звезда, не зная ни одной ноты, и еще спорит и доказывает. Я не хочу, чтобы ты меня понимала, я хочу, чтобы ты приняла то, что я говорю. Что образование важно, поверь мне. Здесь одна правда: либо ты хорошо поешь, либо ты не поешь вовсе", - сказала Долина.