«Лучше бы не пели»: артисты о ссоре Долиной и Вали Карнавал

Певица Лариса Долина
жестко раскритиковала 19-летнюю блогершу Валю Карнавал за отсутствие образования и неумение петь. Девушка заявила, что не видит необходимости в образовании, и посоветовала артистке относиться к начинающим музыкантам менее предвзято. Певец Лев Лещенко
, музыкальный критик Артемий Троицкий
и актер и музыкант Глеб Калюжный
высказали «Газете.Ru» свои мнения об этом конфликте.
Фото: @karna.val/Instagram // Павел Бедняков/РИА «Новости»@karna.val/Instagram // Павел Бедняков/РИА «Новости»
Народная артистка России
Лариса Долина обвинила TikTok-блогера Валю Карнавал в неумении петь и раскритиковала ее за отсутствие музыкального образования. В разговоре с "Газетой.Ru" певец Лев Лещенко разделил точку зрения своей коллеги. Он заявил, что современное общество становится все более безграмотным, а "интернет - это не образование" .
"Я взрослый человек, я 50 лет на сцене. Почему я должен говорить о какой-то Карнавал и делать какие-то оценки? - сказал Лещенко. - Образование давно уже всем необходимо. У нас общество превратилось в неграмотных и полуграмотных людей. И все больше скатывается".
Музыкальный критик Артемий Троицкий признался, что впервые слышит о Карнавал с 14 млн подписчиков в TikTok. Он отметил, что в поп-музыке профильное образование не имеет никакого значения.
"Пусть поют, но лучше бы не пели", - сказал критик "Газете.Ru" и намекнул на творчество Ольги Бузовой.
По мнению молодого актера и музыканта Глеба Калюжного, артистам необходимы образование или самообразование. Он объяснил, что под последним имеет в виду опыт, постоянное развитие и желание становиться лучше в своем деле.
"На самом деле, большинство артистов и вылезают только благодаря хорошей пиар-кампании. Как отношусь к тенденции блогеров-миллионников становиться певцами? Любое творчество поощрительно, но я не уважаю погоню исключительно за славой", - подчеркнул Калюжный в разговоре с "Газетой.Ru".
Он добавил, что не знает подробностей скандала Долиной и Карнавал, но раскритиковал неприязненное отношение опытных артистов к представителям молодого поколения.
"Предвзятое отношение - это плохо и ненормально. Я считаю, что опытные профессионалы в своей стезе должны быть снисходительнее к новичкам", - сказал Калюжный.
Конфликт "отцов и детей" произошел на YouTube-шоу Максима Галкина
"Музыкалити". В каждом эпизоде этой передачи встречаются два музыканта из разных поколений. Вместе они слушают популярные песни и ставят им оценки от 1 до 10. Героями шоу уже были Алла Пугачева
и Баста, Николай Басков
и Моргенштерн, Валерий Меладзе
и Jony и другие. Гостями последнего выпуска "Музыкалити" стали 65-летняя Долина и 19-летняя Карнавал, известная в сети песнями "Психушка" и "Не сплю ночами". Обычно противостояние поколений в шоу носит шуточный характер, но в этот раз все пошло не по плану. Долина изначально была спектически настроена на общение с девушкой.
Первой на суд участников была представлена песня Карнавал "Не сплю ночами" - Долина поставила ей оценку 5 из 10. Певица оценила мелодию композиции и посоветовала Вале получить музыкальное образование. Девушка ответила, что не хочет тратить на это время и будет петь, как ей нравится, потому что "имеет право". Это заявление возмутило Долину. Как заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства МГИК артистка провела для Карнавал распевку. У Вали не получилось повторить несколько нот, что спровоцировало жесткую критику Долиной. Артистку также возмутило незнание тиктокершей многих знаменитых музыкантов.
"Разговоры с девушкой, которая ничего не знает о музыке, говорит, что она уже звезда, не зная ни одной ноты, и еще спорит и доказывает. Я не хочу, чтобы ты меня понимала, я хочу, чтобы ты приняла то, что я говорю. Что образование важно, поверь мне. Здесь одна правда: либо ты хорошо поешь, либо ты не поешь вовсе", - сказала Долина.
Во время шоу артистка несколько раз хотела встать и уйти, потому что ее не устраивала позиция оппонентки. Но каждый раз Галкин сглаживал углы, и Долина оставалась в студии. Тиктокерша, в свою очередь, попросила знаменитость терпимее относиться к начинающим артистам и не так резко реагировать на их творчество. В комментариях большинство пользователей поддержали девушку и отметили "токсичность" Долиной. Некоторые комментаторы поддержали мнение певицы о необходимости музыкального образования.