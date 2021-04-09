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«Душная»: Тиктокеры затравили Ларису Долину после скандала на Youtube

Вечерняя Москва
15 минут назад
Звездным скандалом отметился очередной выпуск шоу Максима Галкина «Музыкалити». Серия вышла на Youtube 8 апреля. Гостьями стали певица Лариса Долина и тикток-блогер Валя Karna.val.
Тиктокеры затравили Долину после скандала на шоу Галкина
Фото: Александр Авилов / АГН МоскваАлександр Авилов / АГН Москва
Диалог между знаменитостями сразу не заладился. В эфире Валя Karna.val заявила, что артисту не нужен талант, чтобы успешно выступать на сцене. Такое мнение, вероятно, задело Ларису Долину и она в резкой форме раскритиковала позицию своей визави. Максим Галкин как мог пытался сдержать накал страстей, однако Лариса Александровна грозилась покинуть студию.
Интернет-пользователей удивило, с какой экспрессией Лариса Долина отвечала молодой исполнительнице. Поклонники тиктокерши поспешили раскритиковать народную артистку в сети.
«После просмотра такое чувство, что это я чем-то провинился перед Долиной и что-то должен...», «Долина такая душная, от нее веет каким-то раздражением и неуважением», «От высокомерия Долиной у меня аж подгорает», — написали комментаторы под видео.
Ранее сообщалось, что ДНК-тест выявил у Иды Галич повышенную тревожность и отсутствие креативности.
Шоу-бизнес,Лариса Долина,Максим Галкин,
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