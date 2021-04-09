Тиктокеры затравили Долину после скандала на шоу Галкина

Диалог между знаменитостями сразу не заладился. В эфире Валя Karna.val заявила, что артисту не нужен талант, чтобы успешно выступать на сцене. Такое мнение, вероятно, задело Ларису Долину и она в резкой форме раскритиковала позицию своей визави. Максим Галкин как мог пытался сдержать накал страстей, однако Лариса Александровна грозилась покинуть студию.