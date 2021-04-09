"Может и послать": Приятель рассказал о провалах в памяти Макаревича

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По словам журналиста, Макаревич категорически отрицает, что эта пингвиниха существовала, хотя и Додолев, и другие знакомые ее хорошо помнят.

Журналист рассказал, что ее Макаревичу подарили моряки с Дальнего Востока, впечатленные песней «За тех, кто в море»

«Еще в той же книге про «Машину времени» есть эпизод, в котором описывается, как Макаревич оплатил похороны забытому рок-музыканту. Андрей не помнит этого эпизода, что характеризует его как человека душевного, но не с самой идеальной памятью», - рассказал он.

Додолев добавил, что Макаревич - человек настроения, с которым «никогда не знаешь, как пойдет».

«Он может и послать на ровном месте, а может быть совершенно прекрасным и радушным » - отметил он.

Как писал «Рамблер», ранее Додолев заявил, что в «Машине времени» произошел «политический» раскол: лидер коллектива Андрей Макаревич и бас-гитарист Александр Кутиков критикуют власть, а один из основателей группы - Юрий Борзов - ее поддерживает.