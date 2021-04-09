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"Может и послать": Приятель рассказал о провалах в памяти Макаревича

Мария Иванова
2 часа назад
Журналист Евгений Додолев, хорошо знакомый с музыкантами «Машины времени», рассказал о специфически устроенной памяти Андрея Макаревича: к примеру, тот забыл о самке пингвина, жившей у него дома. Об этом пишут «Семь дней».
"Может и послать": Приятель рассказал о провалах в памяти Макаревича
Фото: ТАССТАСС
По словам журналиста, Макаревич категорически отрицает, что эта пингвиниха существовала, хотя и Додолев, и другие знакомые ее хорошо помнят.
Журналист рассказал, что ее Макаревичу подарили моряки с Дальнего Востока, впечатленные песней «За тех, кто в море»
«Еще в той же книге про «Машину времени» есть эпизод, в котором описывается, как Макаревич оплатил похороны забытому рок-музыканту. Андрей не помнит этого эпизода, что характеризует его как человека душевного, но не с самой идеальной памятью», - рассказал он.
Додолев добавил, что Макаревич - человек настроения, с которым «никогда не знаешь, как пойдет».
«Он может и послать на ровном месте, а может быть совершенно прекрасным и радушным » - отметил он.
Как писал «Рамблер», ранее Додолев заявил, что в «Машине времени» произошел «политический» раскол: лидер коллектива Андрей Макаревич и бас-гитарист Александр Кутиков критикуют власть, а один из основателей группы - Юрий Борзов - ее поддерживает.
Додолев посетовал, что бывшие единомышленники и соратники теперь «не могут сесть за столом и за батареей портвейна прийти к общему знаменателю».
Шоу-бизнес,Евгений Додолев,Александр Кутиков,Андрей Макаревич,
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