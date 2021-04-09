Британские букмекерские конторы принимают ставки на победу участников в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», оценивая шансы на победу российской певицы Манижи в 2,27%, свидетельствуют данные тотализаторов.

По оценкам букмекеров, шансы на победу Манижи составляют 2,27%. Певица, которая представляет на конкурсе песню Russian Woman, может претендовать на 15-е место. При этом несколько дней назад букмекеры прогнозировали, что российская участница может занять 14-е место, передает РИА «Новости».

Произошли перестановки и среди тройки лидеров: на второе место поднялась участница из Франции Барбара Прави с песней Voilà, сместив конкурсанта из Швейцарии на третье место. Лидером букмекеров и зрительских симпатий остается 19-летняя Дестини Чукуньере из Мальты с песней Je Me Casse, шансы на ее победу оцениваются в 17%.

Московские следователи начали проверку песни певицы Манижи "Русская женщина", с которой она будет представлять Россию на "Евровидении", после обращения АНО "Ветеранские вести". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи "Русская женщина", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что результатом проверки может стать как возбуждение дела, так и отказ в возбуждении, о чем уведомят заявителя.

Ранее АНО "Ветеранские вести" обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления. Обратившиеся считают, что исполненный Манижей сценический номер направлен "на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности". В свою очередь источник ТАСС сообщал, что СК рассмотрит это обращение, однако в данном случае проведение проверки вряд ли возможно, так как очевидно отсутствие каких-либо признаков противоправной деятельности.

Телеведущий Иван Ургант отреагировал на информацию, что Следственный комитет России стал проверять песню Russian Woman, с которой певица Манижа выступит на музыкальном конкурсе Евровидение.

Проверка началась с обращения АНО «Ветеранские вести», усмотревшего в сценическом номере «грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин». Ургант сообщил, что ведомство было вынуждено поступить данным образом.

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«Следователи начали проверку после обращения. Они ж не просто так — это формальность. То есть люди подают обращения, и Следственный комитет обязан отреагировать и начать проверку», — отметил телеведущий в эфире «Первого канала».

Далее он пошутил.

«И вот это, на самом деле, очень хорошо. Потому что сейчас песню Манижи проверят, и она будет единственной на Евровидении исполнительницей с проверенной Следственным комитетом песней», — подчеркнул Ургант.

И добавил, что России следует «подстраховаться», отправив данную песню в Роспотребнадзор , Кадастровую палату, Рыбнадзор, а также прогнать её по базе ГИБДД

Рамблер

"Тебе уж за 30, алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот, похудеть бы... Вот такие оценки русской женщины действительно не подходят, чтобы представлять страну на фестивале. В песне не должно быть фраз, которые унижали бы достоинство русского человек. А комитет по культуре Госдумы опять спит, никак не реагирует", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, недовольство вызывает исключительно текст песни, а не национальность исполнительницы.

В Кремле не считают своей заботой и предметом своего внимания вопрос того, кто представляет Россию на "Евровидении": пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на конкурсе представлены разные образы, и он не считает возможным как-то это комментировать и как-то в это вмешиваться.

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"Речь идет все-таки о таком конкурсе шоу-бизнеса, где, вы знаете, там разные образы представлены: там выступают бородатая женщина, там певцы и певицы в нарядах куриц и так далее. Поэтому мы не считаем это в целом нашей заботой и предметом для нашего внимания", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, знакомы ли в Кремле с творчеством этой певицы и как относятся к тому, что она будет представлять Россию на "Евровидении".



"Выбор в данном случае осуществляется, насколько нам известно, зрителями. И этим занимается один из российских телеканалов, Первый канал. Поэтому мы не считаем возможным как-то это комментировать и как-то в это вмешиваться", - добавил он.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запросить у "Первого канала" информацию о правилах голосования за кандидатов на "Евровидение".

Так она отреагировала на выступление сенатора Елены Афанасьевой , которая раскритиковала и костюм, и танцы, и саму песню певицы Манижи "Русская женщина", которая будет представлять Россию на конкурсе по результатам национального отбора.

Афанасьева заявила, что лирическая героиня песни не отражает образ русской женщины, а ее взгляды противоречат ценностям общества.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила коллеге запросить у "Первого канала" сведения о том, как проходит процедура голосования за артистов, претендующих на участие в "Евровидении" от России.

"Как-то все очень странно, мягко говоря", - сказала глава СФ.