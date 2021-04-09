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«Может претендовать на 15-е место»: Букмекеры не верят в победу Манижи на «Евровидении»

Елена Прошина
1 час назад
Британские букмекерские конторы принимают ставки на победу участников в международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021», оценивая шансы на победу российской певицы Манижи в 2,27%, свидетельствуют данные тотализаторов.
По оценкам букмекеров, шансы на победу Манижи составляют 2,27%. Певица, которая представляет на конкурсе песню Russian Woman, может претендовать на 15-е место. При этом несколько дней назад букмекеры прогнозировали, что российская участница может занять 14-е место, передает РИА «Новости».
Произошли перестановки и среди тройки лидеров: на второе место поднялась участница из Франции Барбара Прави с песней Voilà, сместив конкурсанта из Швейцарии на третье место. Лидером букмекеров и зрительских симпатий остается 19-летняя Дестини Чукуньере из Мальты с песней Je Me Casse, шансы на ее победу оцениваются в 17%.

Следователи начали проверку песни Манижи

Московские следователи начали проверку песни певицы Манижи "Русская женщина", с которой она будет представлять Россию на "Евровидении", после обращения АНО "Ветеранские вести". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Манижи "Русская женщина", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что результатом проверки может стать как возбуждение дела, так и отказ в возбуждении, о чем уведомят заявителя.
Ранее АНО "Ветеранские вести" обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело на Манижу за экстремизм и пресечь распространение видео ее выступления. Обратившиеся считают, что исполненный Манижей сценический номер направлен "на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности". В свою очередь источник ТАСС сообщал, что СК рассмотрит это обращение, однако в данном случае проведение проверки вряд ли возможно, так как очевидно отсутствие каких-либо признаков противоправной деятельности.

Ургант пошутил о песне Манижи после начатой следователями проверки

Телеведущий Иван Ургант отреагировал на информацию, что Следственный комитет России стал проверять песню Russian Woman, с которой певица Манижа выступит на музыкальном конкурсе Евровидение.
Проверка началась с обращения АНО «Ветеранские вести», усмотревшего в сценическом номере «грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин». Ургант сообщил, что ведомство было вынуждено поступить данным образом.
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«Следователи начали проверку после обращения. Они ж не просто так — это формальность. То есть люди подают обращения, и Следственный комитет обязан отреагировать и начать проверку», — отметил телеведущий в эфире «Первого канала».
Далее он пошутил.
«И вот это, на самом деле, очень хорошо. Потому что сейчас песню Манижи проверят, и она будет единственной на Евровидении исполнительницей с проверенной Следственным комитетом песней», — подчеркнул Ургант.
И добавил, что России следует «подстраховаться», отправив данную песню в Роспотребнадзор, Кадастровую палату, Рыбнадзор, а также прогнать её по базе ГИБДД.

Жириновский объяснил свое недовольство песней Манижи

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что поддерживает спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая дала отрицательную характеристику композиции Russian Woman певицы Manizha, с которой артистка выступит на конкурсе "Евровидение-2021" в Роттердаме.
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"Тебе уж за 30, алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот, похудеть бы... Вот такие оценки русской женщины действительно не подходят, чтобы представлять страну на фестивале. В песне не должно быть фраз, которые унижали бы достоинство русского человек. А комитет по культуре Госдумы опять спит, никак не реагирует", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, недовольство вызывает исключительно текст песни, а не национальность исполнительницы.

В Кремле ответили на вопрос об участии Манижи в Евровидении

В Кремле не считают своей заботой и предметом своего внимания вопрос того, кто представляет Россию на "Евровидении": пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на конкурсе представлены разные образы, и он не считает возможным как-то это комментировать и как-то в это вмешиваться.
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"Речь идет все-таки о таком конкурсе шоу-бизнеса, где, вы знаете, там разные образы представлены: там выступают бородатая женщина, там певцы и певицы в нарядах куриц и так далее. Поэтому мы не считаем это в целом нашей заботой и предметом для нашего внимания", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, знакомы ли в Кремле с творчеством этой певицы и как относятся к тому, что она будет представлять Россию на "Евровидении".

"Выбор в данном случае осуществляется, насколько нам известно, зрителями. И этим занимается один из российских телеканалов, Первый канал. Поэтому мы не считаем возможным как-то это комментировать и как-то в это вмешиваться", - добавил он.

Матвиенко удивилась выбору песни для "Евровидения"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запросить у "Первого канала" информацию о правилах голосования за кандидатов на "Евровидение".
Так она отреагировала на выступление сенатора Елены Афанасьевой, которая раскритиковала и костюм, и танцы, и саму песню певицы Манижи "Русская женщина", которая будет представлять Россию на конкурсе по результатам национального отбора.
Афанасьева заявила, что лирическая героиня песни не отражает образ русской женщины, а ее взгляды противоречат ценностям общества.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила коллеге запросить у "Первого канала" сведения о том, как проходит процедура голосования за артистов, претендующих на участие в "Евровидении" от России.
"Как-то все очень странно, мягко говоря", - сказала глава СФ.
Говоря же о песне Манижи, спикер заметила - "кони, люди, какой-то бред, я не понимаю, о чем это".
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