Ведущая Первого канала Алла Михеева получила удар штангой по голове во время съемок шоу «Вечерний Ургант». Видео момента она опубликовала в Instagram.

Михеева снимала репортаж с чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который в этом году проходит в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой . В ролике она подходит к судье соревнований Александру Дмитриеву и просит показать ему технику подъема штанги.

Мужчина в брюках, рубашке и галстуке сначала поднимает и держит штангу над головой, а затем опускает. В этот момент Михеева проходит прямо под спортивным снарядом. В результате ведущая получила удар по затылку.

«Вот так спорт. Я даже чувствую — немножко вытекло», — произносит она на видео, шутливо намекнув на повреждения в области мозга.

В подписи к нему Михеева написала «До и после». В комментариях многие пожелали здоровья ведущей, некоторые же признались, что момент был хоть и неприятным для Михеевой, но крайне рассмешил их.