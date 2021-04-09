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Ведущую Первого канала ударили штангой по голове

Lenta.ru
1 час назад
Ведущая Первого канала Алла Михеева получила удар штангой по голове во время съемок шоу «Вечерний Ургант». Видео момента она опубликовала в Instagram.
Михеева снимала репортаж с чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который в этом году проходит в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В ролике она подходит к судье соревнований Александру Дмитриеву и просит показать ему технику подъема штанги.
Мужчина в брюках, рубашке и галстуке сначала поднимает и держит штангу над головой, а затем опускает. В этот момент Михеева проходит прямо под спортивным снарядом. В результате ведущая получила удар по затылку.
«Вот так спорт. Я даже чувствую — немножко вытекло», — произносит она на видео, шутливо намекнув на повреждения в области мозга.
В подписи к нему Михеева написала «До и после». В комментариях многие пожелали здоровья ведущей, некоторые же признались, что момент был хоть и неприятным для Михеевой, но крайне рассмешил их.
В 2019 году Михеева сообщила о готовности извиниться за неподобающий поступок в эфире развлекательного шоу. Пользователей сети возмутил момент, когда она потушила тлеющие благовония из Иволгинского дацана в чашке с чаем. Ведущая пояснила, что не знала тонкостей обращения с благовониями.
Шоу-бизнес,Видео,Александр Дмитриев,Ирина Винер,Алла Михеева,Москва,
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