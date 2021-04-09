Слепаков заявил о потрогавшей его гениталии учительнице

Юморист и продюсер Семен Слепаков стал участником шоу Азамата Мусагалиева , по условиям которого участники обязаны правильно отвечать на вопросы о себе. В случае промаха приходится делиться откровенными историями о себе. Так шоумену пришлось рассказать о конфузе, который произошел с ним в третьем классе.

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Слепаков признался, что рос хулиганом и не раз получал выговоры в школе. Однако одно наказание запомнилось ему на всю жизнь.

«Например, моя учительница в третьем классе стала первой женщиной, которая потрогала меня за член» , — рассказал юморист.

По словам Слепакова, в третьем классе у них была очень строгая учительница, «эдакая коммунистка». Он же в то время увлекался игрой во вкладыши от жевательной резинки, которые были запрещены в школе. Однако учительница во время урока застукала его с вкладышами. Семен попытался спастись бегством, но тщетно.

«А я рванул в туалет, положил вкладыши в трусы и сделал вид, что писаю. Она зашла за мной, засунула руку в трусы, достала вкладыш, выбросила их и повела в класс», — вспомнил Семен.

Шоумен добавил, что учительница выставила его перед всем классом и рассказала, что он спрятал вкладыши в трусы, из-за чего все одноклассники смеялись над ним.