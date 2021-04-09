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Звезда «Склифосовского» назвала причину отсутствия у нее детей

Елена Прошина
1 час назад
Актриса Ирина Основина рассказала в программе «Судьба человека», что несколько раз делала аборты, не желая иметь детей от случайных связей, и в итоге не смогла родить от мужа.
Звезда «Склифосовского» назвала причину отсутствия у нее детей
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru
Артистка призналась, что уже не помнит тех, от кого беременела.
«В то время у меня ничего не было: ни квартиры, ни нормальной работы. То из одного театра уходила, то из другого меня выгоняли. Может, я во всем сама виновата...», - рассказала она.
При этом она отметила, что беременности были случайными, она «хотела освободиться и быстрее бежать», не поддавшись на уговоры врачей оставить ребенка.
В итоге после второго аборта артистка стала бесплодной и не смогла родить от мужа, актера Сергея Кудрявцева.
«От Сережи я хотела ребенка, но не судьба», — призналась она.
«Рамблер» писал, что ранее в эфире программы «Судьба человека» актер Сергей Рост рассказал, как закрылось шоу «Осторожно, модерн!», над которым он трудился совместно с Дмитрием Нагиевым. По его словам, в тот момент он понял, что потерял друга.
Шоу-бизнес,Ирина Основина,Сергей Рост,Сергей Кудрявцев,
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