В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Бузова высказалась о конфликте с Собчак

Lenta.ru
1 час назад
Певица Ольга Бузова высказалась о конфликте с журналисткой Ксенией Собчак после случая на церемонии вручения музыкальной премии «Жара». Своим мнением о телеведущей артистка поделилась с StarHit.
Бузова заметила у Собчак отсутствие солидарности
Фото: ТАССТАСС
«Ксения — шикарная женщина, но женской солидарности ей еще надо поучиться. Я на нее не обижаюсь, поскольку это ее профессия, шоу-бизнес», — заявила знаменитость.
Бузова также призналась, что за долгие годы в шоу-бизнесе она привыкла к всевозможным нападкам.
Ранее поп-звезда выступила ведущей на музыкальной премии «Жара» вместе с певцом Филиппом Киркоровым и журналисткой Ксенией Собчак. В ходе мероприятия соведущие начали обсуждать ее бывшего возлюбленного, рэпера Даву (настоящее имя — Давид Манукян), чем довели исполнительницу до слез.
Шоу-бизнес,Давид Манукян,Ксения Собчак,Ольга Бузова,Филипп Киркоров,StarHit,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители