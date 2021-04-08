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«Все так. Не хватает денег. Стою на паперти»: Ксения Собчак сделала шокирующее признание

Экспресс газета
1 час назад
Поводом для опасений за финансовое благополучие журналистки стала новость о ее новом доме. Дело в том, что Ксения Собчак так и не достроила свой просторный особняк в элитном коттеджном поселке «Горки-8», на который, по подсчетам экспертов, ей придется потратить порядка 40 миллионов рублей. Вот только разразившийся из-за пандемии кризис мог не самым лучшим образом сказаться на материальном положении «блондинки в шоколаде». И вот, наконец, слухи о нищете и бедственном положении достигли и ушей самой скандальной журналистки. По традиции, Собчак дала развернутый комментарий в довольно язвительной манере.
«Стою на паперти»: Собчак ответила на слухи о бедности
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета
«Наконец-то хоть кто-то понял, что на самом деле я бедная церковная мышь, прокутившая родительское наследство и арендующая хрустальные гриндерсы, чтобы пустить всем бриллиантовую пыль в глаза Все так. Не хватает денег. Стою на паперти». «Положение отчаянное», — написала Ксения в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
Стоит отметить, что в последнее время неунывающей блондинке все же приходится трудиться в поте лица и даже рекламировать в своем Инстаграме творения не самых известных дизайнеров. Не так давно Собчак сумела обойти конкурентов-федералов, устроив встречу со скопинским маньяком Виктором Моховым. После выхода интервью, предприимчивую журналистку критикуют за беспринципность и популяризацию идей педофила, который в открытую признался, что «кайфует» от обрушившейся на него после выхода из колонии славы.
Кто знает, возможно, такая активная деятельность Собчак продиктована именно желанием поскорее завершить стройку дома-мечты площадью около 1000 квадратных метров с шикарной гардеробной и огромной комнатой для сына Платона?
А тут еще и блогерша Лена Миро уже несколько раз предрекла неминуемое расставание Ксении с любимым супругом. Несколько дней назад Ксения Анатольевна отправилась в Пермь, где должна была состояться премьера спектакля Константина Богомолова «Кармен». Никто не знает, какая кошка пробежала между супругами, вот только режиссер предпочел наслаждаться зрелищем в компании какой-то эффектной незнакомки, напрочь позабыв про жену.
«Вы можете представить ситуацию, чтобы в этот важнейший для вашего мужа час он сидел с другой бабой? Вот вы все бросили, прискакали, а в момент запуска проекта ваш муж вдруг решает сесть отдельно от вас. И не просто отдельно от вас, а, повторю: рядом с другой женщиной » - рассуждает Миро на своей странице в «Живом журнале».
Шоу-бизнес,Виктор Мохов,Лена Миро,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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