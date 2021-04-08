«Стою на паперти»: Собчак ответила на слухи о бедности

Поводом для опасений за финансовое благополучие журналистки стала новость о ее новом доме. Дело в том, что Ксения Собчак
так и не достроила свой просторный особняк в элитном коттеджном поселке «Горки-8», на который, по подсчетам экспертов, ей
придется потратить порядка 40 миллионов рублей. Вот только разразившийся из-за пандемии кризис мог не самым лучшим образом сказаться на материальном положении «блондинки в шоколаде». И вот, наконец, слухи о нищете и бедственном положении достигли и ушей самой скандальной журналистки. По традиции, Собчак дала развернутый комментарий в довольно язвительной манере.