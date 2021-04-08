Экс жена Аршавина заявила о новых проблемах со здоровьем

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Казьмина опубликовала фото своей младшей дочери Есени и сообщила, что девочка грустит – у нее много поводов для тоски.

Неравнодушные фолловеры отметили, что Алиса совсем раскисла, и поинтересовались ее состоянием здоровья. Она рассказала, что чувствует себя не очень хорошо.

«Что-то липнут все ко мне все страшные болезни, не дают даже намека начать выздоравливать», - призналась Казьмина.

Отвечая на другие комментарии, Алиса сообщила, что после комы пережила перитонит, а сейчас ее мучают гноящиеся пролежни на ногах.

По ее словам, из-за пролежней она не может наступить на ногу. Пока проблемой занимается дерматолог, но, возможно, придется обратиться к хирургу.