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Экс жена Аршавина заявила о новых проблемах со здоровьем

Вероника Полынина
6 часов назад
Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала подписчикам в Instagram о новых проблемах со здоровьем.
Экс жена Аршавина заявила о новых проблемах со здоровьем
Фото: InstagramInstagram
Казьмина опубликовала фото своей младшей дочери Есени и сообщила, что девочка грустит – у нее много поводов для тоски.
Неравнодушные фолловеры отметили, что Алиса совсем раскисла, и поинтересовались ее состоянием здоровья. Она рассказала, что чувствует себя не очень хорошо.
«Что-то липнут все ко мне все страшные болезни, не дают даже намека начать выздоравливать», - призналась Казьмина.
Отвечая на другие комментарии, Алиса сообщила, что после комы пережила перитонит, а сейчас ее мучают гноящиеся пролежни на ногах.
По ее словам, из-за пролежней она не может наступить на ногу. Пока проблемой занимается дерматолог, но, возможно, придется обратиться к хирургу.
Как писал «Рамблер», Казьмина борется с тяжелым аутоиммунным заболеванием, которое привело к некрозу. Она перенесла две сложные операции, затем попала в больницу с перитонитом и там заразилась коронавирусом.
Шоу-бизнес,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,
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