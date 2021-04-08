Приставы заинтересовались Тимати

Приставы заинтересовались рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати). Основатель лейбла Black Star задолжал почти 340 000 рублей, выяснил «Секрет фирмы». Сумма задолженности — 339 957 рублей, указано в базе данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Исполнительное производство датировано 15 марта 2021 года.

Фото: кадр из видео / YouTube-канал Тимати кадр из видео / YouTube-канал Тимати

«Секрет» обнаружил в картотеке московских судов иск компании «Юни Премиум» к Тимати. Это дело о взыскании сумм «по договору займа, кредитному договору». Решение мирового судьи вступило в силу 13 февраля 2021 года. Судя по открытым данным, «Юни Премиум» — управляющая компания. На портале «Дома Москвы» указано, что фирма управляет тремя домами в столице (ЖК «Люмьер» на Новослободской, ЖК «Вишнёвый» сад на Мосфильмовской и ЖК «NV/9 ARTKVARTAL» на Таганке). На момент написания заметки компания «Юни Премиум» не ответила на запрос «Секрета» о предмете иска.

Представительница артиста также не прокомментировала данные о долгах Тимати. В июне 2020 года «Секрет» писал, что основатель лейбла Black Star рэпер Тимати задолжал государству 163 000 рублей транспортного налога и 4000 рублей пени. Налоговую задолженность нашли и у компании «Блэк Стар Фудс», которая управляет бургерными Black Star Burger.

Как империя Тимати превращалась в чёрную дыру

Проблемы с бизнесом последние годы неустанно преследуют Тимати. В конце июля 2020 года рэпер объявил о своём уходе из основанной им же компании Black Star, сохранив, впрочем, доли в Black Star Burger и ещё нескольких компаниях.

Работа бургерных Black Star Burger сопровождалась жалобами работников на антисанитарию при производстве фастфуда, а некоторые региональные филиалы закрывались из-за убытков.

В декабре 2019 года бывший партнёр Тимати по бизнесу Павел Курьянов рассказал , что провал клипа на песню Тимати и Гуфа «Москва» в поддержку мэра столицы Сергея Собянина нанёс репутационный ущерб бизнесу рэпера. По словам Курьянова, после этого «меньше людей стали ходить в бургерные».