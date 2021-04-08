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Ахеджакова передумала судиться за квартиру

Вероника Полынина
7 часов назад
Народная артистка России Лия Ахеджакова передумала судиться с бывшим мужем, художником Борисом Кочейшвили, пишет «Московский комсомолец».
Ахеджакова передумала судиться за квартиру
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Никулинский суд Москвы накануне принял решение о прекращении слушаний по иску Ахеджаковой к экс-супругу.
Поводом для иска стала квартира на улице Удальцова в Москве, где проживает актриса. Ахеджакова и Кочейшвили развелись более 20 лет назад. В 2001 году Ахеджакова вновь вышла замуж, но бывший муж по-прежнему оставался прописан в ее квартире.
Не так давно актриса узнала о намерении Кочейшвили жениться и попросила его выписаться из квартиры. Экс-супруг не выполнил просьбу, поэтому Ахеджакова обратилась в суд с просьбой принудительно выписать Кочейшвили.
Однако художник все же исполнил требования бывшей жены добровольно и выписался из квартиры. В связи с чем дело было прекращено.
Как сообщал «Рамблер», 82-летняя Лия Ахеджакова была замужем трижды. Первым мужем актрисы был актер Валерий Носик, вторым – Борис Кочейшвили. В 2001 году актриса вышла замуж в третий раз за фотографа Владимира Персиянова. Детей у Лии Ахеджаковой нет.
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