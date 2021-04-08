"Макс, можно я уйду?": Долина устроила скандал у Галкина

Певица, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры (МГИК) Лариса Долина поставила под сомнение вокальные способности блогера, певицы и актрисы Вали Karna.val. Также она хотела покинуть шоу «Музыкалити» Максима Галкина, в котором участвовали исполнительницы.
«Макс, можно я уйду? Мне все это неинтересно и неприятно. Это все паноптикум какой-то — разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке, не знает ни одной ноты, претендует на то, что она звезда», — сказала Долина.
Karna.val посмеялась в ответ и сказала, что это нормально, когда люди разного поколения не понимают друг друга.
У девушки в TikTok 14 млн подписчиков, но преподающая в МГИК певица заявила, что при поступлении это не будет иметь никакого значения, пишет «Московский комсомолец». Долина отметила, что из звезд у нее на кафедре есть только певец Александр Панайотов, который приезжал на все экзамены, и поблажек ему никто не давал.