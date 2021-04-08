Как рассказал Telegram-каналу Mash, опубликовавшему видео инцидента, очевидец, в тот вечер досталось не только снимавшему на камеру человеку. Исполнитель хита «Букет белых роз» ударил на сцене мониторы и зарядил ногой по инструменту клавишника.