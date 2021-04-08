Певец Виктор Королев устроил скандал во время своего выступления в Тольятти. Российскому исполнителю шансона не понравилось, что один из зрителей снимал все происходящее на телефон. Королев потребовал остановить концерт и стал выгонять мужчину из зала.
«Ты сидишь и улыбаешься, а здесь люди пришли. Если ты нелюдь, то пойди вон отсюда! < > Я тебя на клочки порву!» – обратился к нему разгневанный шансонье.
Как рассказал Telegram-каналу Mash, опубликовавшему видео инцидента, очевидец, в тот вечер досталось не только снимавшему на камеру человеку. Исполнитель хита «Букет белых роз» ударил на сцене мониторы и зарядил ногой по инструменту клавишника.