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Скандал с певцом Королевым сняли на видео на концерте в Тольятти

Алевтина Жаркова
36 минут назад
Певец Виктор Королев устроил скандал во время своего выступления в Тольятти. Российскому исполнителю шансона не понравилось, что один из зрителей снимал все происходящее на телефон. Королев потребовал остановить концерт и стал выгонять мужчину из зала.
«Ты сидишь и улыбаешься, а здесь люди пришли. Если ты нелюдь, то пойди вон отсюда! < > Я тебя на клочки порву!» – обратился к нему разгневанный шансонье.
Как рассказал Telegram-каналу Mash, опубликовавшему видео инцидента, очевидец, в тот вечер досталось не только снимавшему на камеру человеку. Исполнитель хита «Букет белых роз» ударил на сцене мониторы и зарядил ногой по инструменту клавишника.
Шоу-бизнес,Общество,Видео,Виктор Королев,Тольятти,
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