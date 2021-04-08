Киркоров подогрел слухи о ссоре с Пугачёвой

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Позже сам король эстрады объяснил своё отсутствие на торжестве занятостью. По его словам, он был задействован в съёмках шоу «Маска».

Клава пела, танцевала, она такая принцесса у нас. И Кристина для меня очень близкий и родной человек. Я сам пойти на день рождения к Клаве не мог, так как был на очередных съёмках «Маски». Но отправил детей. Они хорошо провели время и на следующий день даже в школу не пошли, — пояснил Киркоров «Собеседнику».

Певец добавил, что он без ума от своих детей и не жалеет никаких денег на их образование и воспитание. Дочь и сын артиста посещают разные кружки, учатся в элитной столичной школе. Также Мартин и Алла-Виктория Киркоровы участвуют в модных показах.