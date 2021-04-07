В квартиру покойной Валентины Легкоступовой пытались проникнуть неизвестные. Об этом заявил вдовец певицы Юрий Фирсов

«Я установил в квартире камеры видеонаблюдения. Они все четко пишут. Если кто-то совершает попытку зайти в квартиру, мне сразу же поступает сигнал», - рассказал Фирсов «Собеседнику».

По словам вдовца, это были совершенно незнакомые люди. Сам Фирсов находился дома и спросил в камеру у непрошенных гостей, кто они такие и что им надо, после чего они ушли.

«Если бы не ушли, то приехал бы полицейский наряд и закрыл эту тему», - добавил Фирсов.

Яхтсмен подчеркнул, что не против того, чтобы в квартире вместе с ним проживали другие наследники Легкоступовой: дети Анетта и Матвей или ее мать.

«По закону им принадлежит треть квартиры. Но для начала они должны оплатить свою долю долгов по коммуналке, которые погасил я», - назвал свои условия Фирсов.

Комментируя слова Фирсова, подруга Валентины Легкоступовой Наталья Штурм отметила, что родственникам певицы не требуется разрешение, чтобы жить в унаследованной ими квартире. При этом факт получения наследства Фирсовым Штурм назвала «узаконенной аферой».

«Фирсов прожил в браке месяц, при странных обстоятельствах умерла его супруга, а он унаследовал ее имущество. Это узаконенная афера!» - сказала она РИА ФАН.