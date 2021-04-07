Актриса Ольга Пашкова умерла от тяжелой болезни

Директор театра Тамара Михайлова опровергла версию о том, что Пашкова болела коронавирусом. По словам Михайловой, летом у актрисы обнаружили онкологическое заболевание.
«Все началось в августе. Она потеряла сознание на репетиции, не болела, ничего, а потом выяснилось, что у нее онкология. Мы помогали как могли, но обмануть болезнь не удалось», - сказала она Пятому каналу.
Михайлова отметила, что Ольга Пашкова продолжала до последнего выходить на сцену несмотря на болезнь.
Пашкова, как сообщал «Рамблер», — выпускница Высшего театрального училища имени Щепкина, народная артистка России, актриса Малого театра с 1987 года. Также она известна исполнением ролей в таких фильмах и сериалах, как «Вор», «Оно», «Бесы», «Артист и мастер изображения» и «Северный сфинкс».