"Точно жук": Экс-игрок "Что? Где? Когда?" о Друзе

Аскеров утверждал (на исходе 26-й минуты записи — прим. «Ленты.ру»), что видел, как Козлов подсказал игрокам за столом, в результате чего в качестве ответа на вопрос была дана версия, которая даже не обсуждалась за столом. Ведущий этого не увидел, так как распорядители игры не обратили на это внимания.