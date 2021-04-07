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"Точно жук": Экс-игрок "Что? Где? Когда?" о Друзе

Елена Прошина
8 часов назад
Экс-игрок «Что? Где? Когда?», белорусский журналист Андрей Супранович назвал самых великих игроков клуба, а также игрока, которого он считает «самым неприятным человеком в мире».
Великими он считает Максима Поташева, Илью Новикова и Александра Друзя, которого также назвал «жуком».
«Друзь точно жук. Это не секрет ни для кого. Я думаю, если вдруг Александр Абрамович увидит передачу, он даже не обидится на это. Скажет: «Ну че, Андрюха-то нормально сказал», – заметил Супранович на YouTube-шоу «Настолки».
Самым неприятным человеком он считает Ровшана Аскерова. Супранович напомнил о конфликте Аскерова с генпродюсером «Игра-ТВ» Андреем Козловым, которые теперь играют в одной команде.
«Это был великий момент. Но мне кажется, это была любовь, как когда «милые бранятся – только тешатся», – сказал Супранович.

Козлов и Аскеров устроили скандал на "Что? Где? Когда?"

Члены интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов и Ровшан Аскеров в 2016 году устроили словесную дуэль во время телетрансляции игры команды обладателей приза «Хрустальный атом».
Аскеров утверждал (на исходе 26-й минуты записи — прим. «Ленты.ру»), что видел, как Козлов подсказал игрокам за столом, в результате чего в качестве ответа на вопрос была дана версия, которая даже не обсуждалась за столом. Ведущий этого не увидел, так как распорядители игры не обратили на это внимания.
В ответ на замечание Козлов назвал Аскерова подлецом и сравнил с тигром из сценки Геннадия Хазанова (вероятно, с тем тигром, которому не докладывали мясо — прим. «Ленты.ру»).
«А я и здесь молчать не буду. Ровшан, вы подлец. Что я могу сделать, вы подлец. Ровшан просто ревнует, что ребята играют, а он нет. Ровшан, я с вами больше не буду разговаривать», — объявил Козлов.
И Козлов, и Аскеров известны взрывными темпераментами. Обоих не раз удаляли из зала за подсказки.

Скандал со знатоком Скипским

Трое игроков «Что? Где? Когда?» покинули телеигру из-из ситуации с коллегой Михаилом Скипским.
В июле, как сообщал «Рамблер», несколько женщин обвинили Скипского в сексуальных домогательствах, когда они были несовершеннолетними. После этого он был отстранен от мероприятий с участием детей и молодежи, проводимых международной ассоциацией клубов «Что? Где? Когда?», и покинул состав комиссии по работе с детьми МАК ЧГК. С ноября Скипский возобновил участие в играх «Что? Где? Когда?».
28 марта состоялась вторая игра весенней серии «Что? Где? Когда?». В ней против телезрителей выступила команда Бориса Белозерова. В ее составе отсутствовали Антон Иоков, Ольга Быкова и Георгий Арабули.
Ведущий Борис Крюк объяснил обновление состава команды ее неудачным выступлением в прошлом сезоне. Между тем сами Иоков, Быкова и Арабули объяснили это решением руководства игры оставить Скипского.
«Я не хотела ничего писать об этой игре, но сказать, что замена в том числе Антона — результат недостаточно хорошей игры в прошлом сезоне, это просто свинство», — заявила, например, Быкова.

Возвращение Друзя в "Что? Где? Когда?" после скандала с подкупом

В феврале 2019 года главный редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» на «Первом канале» Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа. По его словам, Друзь просил редакторов программы передать ему готовые вопросы и ответы на них. Взамен Друзь обещал поделиться с Бером частью выигранных денег. Александр Друзь заявил, что Бер сам предложил ему сделку. В дальнейшем знаток извинился за свой поступок.
В апреле 2020 года Друзь вернулся в интеллектуальный клуб.
Шоу-бизнес,Михаил Скипский,Максим Поташев,Александр Друзь,Ровшан Аскеров,Ольга Быкова,Геннадий Хазанов,Борис Крюк,Илья Новиков,Андрей Козлов,Межгосударственный авиационный комитет,Lenta.ru,
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