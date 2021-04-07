"Точно жук": Экс-игрок "Что? Где? Когда?" о Друзе

«Друзь точно жук. Это не секрет ни для кого. Я думаю, если вдруг Александр Абрамович увидит передачу, он даже не обидится на это. Скажет: «Ну че, Андрюха-то нормально сказал», – заметил Супранович на YouTube-шоу «Настолки».
«Это был великий момент. Но мне кажется, это была любовь, как когда «милые бранятся – только тешатся», – сказал Супранович.
«А я и здесь молчать не буду. Ровшан, вы подлец. Что я могу сделать, вы подлец. Ровшан просто ревнует, что ребята играют, а он нет. Ровшан, я с вами больше не буду разговаривать», — объявил Козлов.
«Я не хотела ничего писать об этой игре, но сказать, что замена в том числе Антона — результат недостаточно хорошей игры в прошлом сезоне, это просто свинство», — заявила, например, Быкова.