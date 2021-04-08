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«Там Собчак»: фанаты шоу «Маска» потребовали разоблачить Змею

News.ruиещё 9
2 часа назад
Зрители шоу «Маска» продолжают гадать, какие звёзды прячутся за яркими костюмами. Некоторые поклонники проекта сошлись во мнении, что пора рассекретить Змею. Они предполагают, что под маской рептилии скрывается телеведущая Ксения Собчак.
Фанаты шоу «Маска» потребовали разоблачить Змею
Фото: vyacheslav_star/instagram.comvyacheslav_star/instagram.com
Некоторые юзеры утверждают, что соответствующая информация появилась в Сети. Они не могут утверждать, что за маской точно скрывается Собчак, однако они не хотят, что теледива продолжала участие в этом шоу.
Здесь по фигуре она подходит. <...> Но про корону подсказка, и что таких, как она, много змей, но она — королевская кобра, — поделилась мыслями одна из подписчиц страницы шоу в Instagram.
При этом фанаты отмечают, что Собчак не могла бы так хорошо спеть. По их мнению, ей могли помочь записать композиции с различными спецэффектами.
Посмотрим, если это не фейк, тогда это шок, — отметила другая поклонница.
Однако не все поддержали эту теорию, отметив, что Змеёй окажется Юлия Паршута.
Как писал NEWS.ru, ранее сотрудник шоу «Маска» инкогнито рассказал о тайнах проекта и о том, что творится за кулисами представления. Оказывается, никто из героев до последнего не знает, кто выступает вместе с ним на сцене.
Шоу-бизнес,Юлия Паршута,Ксения Собчак,
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