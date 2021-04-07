Бородина попала в больницу после выстрела в театре

Утром телеведущей пришлось отменить часть запланированных дел и записаться на прием к неврологу, сделать УЗИ и эхокардиографию сердца.

Ведущая добавила, что не любит ужасы, аттракционы и прыжки с парашютом, но не ожидала, что «выстрелы в театре меня подкосят».