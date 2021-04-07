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Бородина попала в больницу после выстрела в театре

Lenta.ru
1 час назад
Российская телеведущая Ксения Бородина попала в больницу после посещения театральной постановки, в которой по сценарию прозвучал выстрел, в результате она почувствовала боли в груди. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.
Бородина попала в больницу после выстрела в театре
Фото: @borodylia / Instagram@borodylia / Instagram
По словам ведущей, она посетила МХАТ вместе с подругой, пригласившей ее на спектакль Ренаты Литвиновой. Неожиданно для всех в конце первого акта раздался выстрел. Оказалось, что это было по сценарию постановки. Через 15 минут после этого у Бородиной начались боли в груди.
«Всю ночь мысли, что сердце или невралгия. Всю ночь схватывало», — пожаловалась она.
Утром телеведущей пришлось отменить часть запланированных дел и записаться на прием к неврологу, сделать УЗИ и эхокардиографию сердца.
«В итоге на УЗИ все ОК, а вот невралгия есть. Массажи и медикаменты», — резюмировала Бородина.
Ведущая добавила, что не любит ужасы, аттракционы и прыжки с парашютом, но не ожидала, что «выстрелы в театре меня подкосят».
Ранее муж Ксении Бородиной Курбан Омаров намекнул на беременность супруги. Бизнесмен написал об этом на своей странице в Instagram в ответ на вопросы поклонников. На опубликованной фотографии супругов подписчики заявили, что Бородина прикрывает сумкой живот.
«Ксюша беременна?», — задалась вопросом одна из подписчиц.
Омаров ответил положительно.
Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,Рената Литвинова,
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