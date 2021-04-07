Асмус рассказала о самом дорогом в жизни

В 2013 году, как сообщал «Рамблер», Асмус вышла замуж за комика Гарика Харламова
. В 2014-м они завели дочь Анастасию, а в июне объявили в своих инстаграмах, что решили развестись. Харламов написал, что они расстаются друзьями и с большим уважением друг к другу, а пандемия, фильм «Текст» или кто-то третий в их разводе не виноват. Асмус написала, что они виноваты в этом сами, решение о расставании было обдумано и сформулировано около года назад, они разводятся без грязи и с большим уважением друг к другу. В октябре мировой суд официально расторг брак Асмус и Харламова.