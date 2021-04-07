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Асмус рассказала о самом дорогом в жизни

Елена Прошина
7 часов назад
Актриса Кристина Асмус больше всего дорожит временем с дочерью. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
Асмус рассказала о самом дорогом в жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Артистка рассказала, что росла в малообеспеченной многодетной семье и мечтала о конфетах, собственном платье, настоящем дне рождения с гостями, увидеть море и купить все кроссворды в городе.
Позже она начала мечтать о своем автомобиле, ролях, обложках, хорошей заработной плате и подписчиках. После того как Асмус добилась этого, она поняла, что все это неважно по сравнению с ребенком. Сейчас для нее нет ничего дороже времени с дочерью.
«Не бойтесь мечтать! Мечты имеют свойство сбываться. И чем смелее и настойчивее, тем лучше!» — добавила актриса.
В 2013 году, как сообщал «Рамблер», Асмус вышла замуж за комика Гарика Харламова. В 2014-м они завели дочь Анастасию, а в июне объявили в своих инстаграмах, что решили развестись. Харламов написал, что они расстаются друзьями и с большим уважением друг к другу, а пандемия, фильм «Текст» или кто-то третий в их разводе не виноват. Асмус написала, что они виноваты в этом сами, решение о расставании было обдумано и сформулировано около года назад, они разводятся без грязи и с большим уважением друг к другу. В октябре мировой суд официально расторг брак Асмус и Харламова.
Шоу-бизнес,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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