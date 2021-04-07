Асмус рассказала о самом дорогом в жизни

Артистка рассказала, что росла в малообеспеченной многодетной семье и мечтала о конфетах, собственном платье, настоящем дне рождения с гостями, увидеть море и купить все кроссворды в городе.

Позже она начала мечтать о своем автомобиле, ролях, обложках, хорошей заработной плате и подписчиках. После того как Асмус добилась этого, она поняла, что все это неважно по сравнению с ребенком. Сейчас для нее нет ничего дороже времени с дочерью.