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«Предчувствует, что её бросят»: Лена Миро предрекла Собчак очередной развод

News.ru
18 часов назад
Блогер Лена Миро считает, что брак режиссёра Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак скоро распадётся из-за репутации обоих в обществе.
Лена Миро предрекла Собчак очередной развод
Фото:  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Миро отметила, что во время премьеры спектакля в Перми Богомолов держался в стороне от супруги и не желал делать совместные снимки. Кроме того, в зале он сидел рядом со своей коллегой.
Весь вечер Костя уклонялся от совместных фотографий с женой, — написала блогер.
По её мнению, браку знаменитостей мешает скандальная репутация Собчак — это мешает Богомолову стать академическим режиссёром.
Миро добавила, что выходка телеведущей по отношению к Ольге Бузовой может указывать на то, что она «предчувствует, что её тоже скоро бросят» и поэтому «и злится, и сделать ничего не может».
Ранее NEWS.ru писал, что Собчак довела Бузову до истерики вопросами о бывшем возлюбленном Даве. Обе девушки стали ведущими премии «Жара», при этом телеведущая не упускала возможности на протяжении всей церемонии подкалывать коллегу. Внешне всё выглядело органично и смешно, но за кулисами у певицы случилась настоящая истерика из-за вопросов журналистки.
Шоу-бизнес,Лена Миро,Ксения Собчак,Константин Богомолов,Пермь,
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