Лена Миро предрекла Собчак очередной развод

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Миро отметила, что во время премьеры спектакля в Перми Богомолов держался в стороне от супруги и не желал делать совместные снимки. Кроме того, в зале он сидел рядом со своей коллегой.

Весь вечер Костя уклонялся от совместных фотографий с женой, — написала блогер.

По её мнению, браку знаменитостей мешает скандальная репутация Собчак — это мешает Богомолову стать академическим режиссёром.

Миро добавила, что выходка телеведущей по отношению к Ольге Бузовой может указывать на то, что она «предчувствует, что её тоже скоро бросят» и поэтому «и злится, и сделать ничего не может».