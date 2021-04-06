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Ургант вернулся в эфир после заражения коронавирусом

ТАССиещё 2
10 часов назад
Телеведущий Иван Ургант снова ведет из студии программу "Вечерний Ургант" после ухода на самоизоляцию из-за подтвержденного коронавируса. Передача показана в эфире Первого канала.
Ургант вернулся в эфир после заражения коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее в пресс-службе Первого канала сообщили ТАСС, что Ургант в связи с подтвержденным у него коронавирусом будет вести передачу "Вечерний Ургант" удаленно.
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