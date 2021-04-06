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Принц Гарри попросит королевскую семью извиниться перед Меган

Passion.ruиещё 6
16 часов назад
По словам близких к королевской семье источников, принц Гарри не готов просто простить родственникам издевательства над его женой.
Принц Гарри попросит королевскую семью извиниться перед Меган
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Принц Гарри, вернувшись в Британию, вероятно, попросит королевскую семью принести извинения его супруге. Об этом говорят близкие к нему источники изданию US Weekly.
«Проблема Гарри заключается в том, что он зациклен на том, чтобы быть правым. Несмотря на то, что он сам утверждает, что готов двигаться дальше, он не отступит, пока не получит извинений от своей семьи», – говорит инсайдер.
Королевская семья ранее уже отреагировала на скандальное интервью Меган, в котором она заявила, что была близка к суициду, живя во дворце. Представитель заявил, что во дворце сожалеют о том, что Меган и Гарри было плохо.
Известно, что обсудить ситуацию уже пробовали Гарри и принц Чарльз с принцем Уильямом, однако продуктивного разговора у них не вышло.
Интервью создало огромный резонанс. Многие звёзды, особенно в США, уже высказались в защиту Маркл. Отреагировали и люди, близкие к королевской семье, в том числе и дядя Кейт Миддлтон, который заявил, что Меган – «актриса, которая привыкла манипулировать людьми».
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