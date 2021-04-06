Принц Гарри попросит королевскую семью извиниться перед Меган

Принц Гарри, вернувшись в Британию, вероятно, попросит королевскую семью принести извинения его супруге. Об этом говорят близкие к нему источники изданию US Weekly.

Королевская семья ранее уже отреагировала на скандальное интервью Меган, в котором она заявила, что была близка к суициду, живя во дворце. Представитель заявил, что во дворце сожалеют о том, что Меган и Гарри было плохо.