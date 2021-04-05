Участник "Последнего героя" попал в больницу после скандала

Фото: @dariia.matveeva; ВКонтакте @dariia.matveeva; ВКонтакте

Экс-участница шоу «Пацанки» Анастасия Петрова заявила, что Матвеев якобы хватал ее за ягодицы. Матвеев, будучи одним из претендентов на победу, назвал происходящее «дуростью» и, сославшись на проблемы со здоровьем, покинул проект.

Дочь Матвеева сообщила в Instagram , что в последнюю неделю жизнь ее семьи превратилась в ад из-за волны хейта и оскорблений в соцсетях в адрес ее отца. Девушка рассказала, что Александр несколько дней назад оказался в больнице и лежит под капельницей, «побежденный тупой подлостью, бесчеловечностью и хамством проекта «Последний Герой».

«Вы растоптали человека, просто уничтожили его! Ради чего?! Ради грязного РЕЙТИНГА. Ради собственных амбиций!» - возмутилась она.

Дарья подчеркнула, что ни в одном из предыдущих сезонов «не было столько грязи», а «в современных средствах массовой информации не осталось ни малейшего просвета на что-то человеческое».