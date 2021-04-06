«Я была обижена»: Хаматова о последней ссоре с Волчек

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Рамблер» писал, что 24 декабря 2019 года художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек была госпитализирована в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у нее воспаление легких. Впоследствии состояние режиссера резко ухудшилось: ткани легких начали разрушаться. 26 декабря 2019 года Галина Волчек скончалась.

По словам Хаматовой, она была помощником Волчек и взяла на себя ремонт в театре, в частности, закулисья.

«За кулисами предполагались навесные потолки. Такое Офисное здание. Я уговорила Галину Борисовну, что так не должно быть. Артисты иногда проводят за кулисами по 12 часов в день», - рассказала актриса.

Она отметила, что «бредила» этим проектом, договорилась художником-постановщиком Александром Боровским, искала спонсоров. Однако через некоторое время ей позвонили от спонсора и сказали, что Волчек попросила не оплачивать смету.

Хаматова связалась с Волчек, выяснила, что проект реализован не будет и попросила снять ее с должности помощника, так как ее работа «не имеет смысла».

«Она сказала: «Да, я поняла. Мне пора пить лекарства». И, собственно, это был наш последний разговор», - рассказала артистка.