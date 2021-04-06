У Зайцева прогрессирует болезнь Паркинсона

2 марта, как сообщал «Рамблер», Зайцеву исполнилось 83 года. Сегодня Кравец рассказала, что он передвигается по большей части в инвалидном кресле и очень неразборчиво говорит.
«Наш любимый Слава Зайцев стремительно превращается в овощ», — заявила она.
Также Кравец заявила, что некие мутные личности воспользовались состоянием здоровья модельера, взяли его в оборот, изолировали от родных и друзей и проводят под прикрытием его имени акции по выкачиванию денег из людей. Она допустила, что эти личности могут присвоить дом модельера в Московской области и его квартиру в Париже.
В 2019 году сын Зайцева Егор заявил, что его отец стал жертвой мошенника. По его словам, некий Николай Боллоев, который представляется доверенным лицом модельера, получил доступ ко всем его документам, недвижимости, банковским картам и акциям и уже нанес структурам семьи Зайцевых серьезные финансовые и интеллектуальные убытки.