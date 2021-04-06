У Зайцева прогрессирует болезнь Паркинсона

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2 марта, как сообщал «Рамблер», Зайцеву исполнилось 83 года. Сегодня Кравец рассказала, что он передвигается по большей части в инвалидном кресле и очень неразборчиво говорит.

«Наш любимый Слава Зайцев стремительно превращается в овощ», — заявила она.

Также Кравец заявила, что некие мутные личности воспользовались состоянием здоровья модельера, взяли его в оборот, изолировали от родных и друзей и проводят под прикрытием его имени акции по выкачиванию денег из людей. Она допустила, что эти личности могут присвоить дом модельера в Московской области и его квартиру в Париже.