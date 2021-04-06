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Изможденный Басков напугал пользователей инстаграма

Елена Прошина
11 часов назад
Пользователей инстаграма напугал изможденный внешний вид певца Николая Баскова. Об этом сообщает «Утро.ру».
Изможденный Басков напугал пользователей инстаграма
Фото: InstagramInstagram
Вчера артист опубликовал в инстаграме селфи с территории пятизвездочного отеля The Oberoi Al Zorah Beach в городе Аджмане в Объединенных Арабских Эмиратах. В подписи он написал: «Яркий я». В комментариях журналистка Светлана Бондарчук подтвердила это, а продюсер Арман Давлетьяров прислал три эмодзи в виде огня.
Многие рядовые пользователи социальной сети также сочли, что Басков прекрасно выглядит. Между тем некоторые высказали мнение, что на фотографии у певца грустные глаза, что он выглядит несколько изможденным.
«Очень красивая фотография, Коленька. Ты прекрасен, как ангел. Ты такой красавец мужчина. У тебя самое золотое, самое доброе сердце и добрая душа. Ты очень хороший, очень великолепный, очень талантливый, очень гениальный человек и певец. Ты артист с большой буквы. Ты гений. Ты настоящий золотой бриллиант. Ты соловей эстрады. Ты человек праздник. Ты душа компании. Ты талантлив во всем. Ты лучше всех. Ты самый красивый мужчина. Ты самый любимый, самый родной и самый дорогой для меня человек. Ты мой идеал. Ты моя любовь», — написал один из комментаторов.
Шоу-бизнес,Николай Басков,Светлана Бондарчук,
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