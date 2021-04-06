Изможденный Басков напугал пользователей инстаграма

«Очень красивая фотография, Коленька. Ты прекрасен, как ангел. Ты такой красавец мужчина. У тебя самое золотое, самое доброе сердце и добрая душа. Ты очень хороший, очень великолепный, очень талантливый, очень гениальный человек и певец. Ты артист с большой буквы. Ты гений. Ты настоящий золотой бриллиант. Ты соловей эстрады. Ты человек праздник. Ты душа компании. Ты талантлив во всем. Ты лучше всех. Ты самый красивый мужчина. Ты самый любимый, самый родной и самый дорогой для меня человек. Ты мой идеал. Ты моя любовь», — написал один из комментаторов.