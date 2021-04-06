Раскрыты секреты семьи Манижи

ИА REGNUM рассказало об интересных фактах из биографии певицы Манижи. Ее дедушка - Таджи Усмон - известный писатель и журналист, а прабабушка была одной из первых женщин в Таджикистане , выступавших за равноправие.

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Манижа переехала в Россию , когда ей было два с половиной года, - ее родители спасались от гражданской войны. Мать Манижи психолог по образованию, но сейчас занимается дизайном одежды, отец - врач. ИА REGNUM отмечает, что об отце певицы в соцсетях ходит множество слухов - его называют крупным бизнесменом, но подтверждений этому нет и информации о нем мало.

Более известен дядя певицы Акмал Усманов. По данным агентства, сам он рассказывал, что его отец, один из дедушек Манижи, «работал в разведке, участвовал в подготовке Тегеранской конференции».

ИА REGNUM отмечает, что дядя певицы «был почти самым главным экологом, создал в Таджикистане экологическую милицию, экологический еженедельник, первые национальные парки». В 2019 году, во время визита в Россию президента Таджикистана, он был участником седьмой конференция по межрегиональному сотрудничеству стран.

Кроме того, по данным агентства, мать Манижи занимается бизнесом «в сфере художественного творчества», а один из ее братьев работает в сфере торговли легковыми автомобилями и грузовиками.

Как писал «Рамблер», Манижа стала представительницей России на «Евровидении-2021», одержав победу в зрительском голосовании.

В своей песне «Russian Woman» (с англ. «Русская женщина») Манижа высмеивает стереотипы и требования, которые предъявляют к женщинам в России.

Тeбe уж за 30, алло, гдe жe дeти?

Ты в цeлом красива, но вот похудeть бы

Надeнь подлиннee, надeнь покорочe

Росла бeз отца, дeлай то, что нe хочeшь.