Ирина Безрукова рассказала о проблемах в семье

Подробнее о детстве Безруковой можно узнать в ее книге «Жить дальше. Автобиография», которая вышла в конце прошлого года. В ней Ирина рассказала о работе в театре и кино, о знакомстве с Сергеем Безруковым, о смерти мамы и о гибели сына, а также о том, как, пройдя через трудности, оставаться счастливой.