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Ирина Безрукова рассказала о проблемах в семье

New Magazineиещё 1
1 час назад
Актриса поделилась с поклонниками подробностями совместной жизни ее родителей.
Ирина Безрукова рассказала о проблемах в семье
Фото: New MagazineNew Magazine
В своем Instagram звезда опубликовала свадебное фото мамы и папы. Ее отец был музыкантом, мать — медиком.
Безрукова написала, что им с сестрой Ольгой в детстве часто приходилось переезжать. «Жили непросто», — отметила актриса, добавив:
Со временем в жизни папы становилось всё больше алкоголя. Как следствие — срывы, скандалы и многое другое. Недовольство жизнью с обеих сторон. И неминуемый развод. А после — смертельная болезнь у мамы и новая семья у папы
Ирине было всего 11, когда ее мать умерла от опухоли мозга: две операции не спасли ее. Отец же уехал в родной ему Артемовск.
Знаменитость написала, что часто судьба человека не совпадает с тем, как он представлял свое будущее. На долю Ирины тоже выпало много невзгод. В сентябре 2015 года она развелась с Сергеем Безруковым после 15 лет совместной жизни. Тогда же погиб сын актрисы от предыдущего брака. Вскоре Безруков женился на кинорежиссере Анне Матисон, а его экс-супруга партнера так и не нашла.
Подробнее о детстве Безруковой можно узнать в ее книге «Жить дальше. Автобиография», которая вышла в конце прошлого года. В ней Ирина рассказала о работе в театре и кино, о знакомстве с Сергеем Безруковым, о смерти мамы и о гибели сына, а также о том, как, пройдя через трудности, оставаться счастливой.
Шоу-бизнес,Ирина Безрукова,Анна Матисон,
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