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Хаматова рассказала, как забрала дочь из детдома

Вероника Полынина
18 часов назад
Актриса Чулпан Хаматова рассказала Ксении Собчак в Youtube-проекте «Осторожно, Собчак» историю удочерения своей дочери Аси.
Хаматова рассказала, как забрала дочь из детдома
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Хаматовой, 17 лет назад система усыновления в России была полностью коррумпирована, и директору Дома малютки в Морозовской больнице, откуда она забрала малышку, было выгодно «продавать» детей на Запад, а не отдавать на усыновление россиянам «забесплатно».
Актриса рассказала, что уже оформила все документы на ребенка, но ей не отдавали девочку из Дома малютки, ссылаясь на то, что у нее якобы имеются заболевания, и дома у приемной матери она умрет.
По словам Хаматовой, она постоянно навещала ребенка, но не могла забрать ее домой, пока уборщица в палате не шепнула ей:
«Скажи, что ты с милицией придешь. Она просто взятку ждет».
Актриса последовала совету и в то же мгновение получила ребенка. Затем она повезла дочь обследоваться в Вену, там ей сказали, что ребенок абсолютно здоров. Актриса не поверила и повезла девочку в Берлин. Немецкие врачи тоже сочли малышку здоровой.
Хаматова не стала скрывать от дочери, что она приемный ребенок.
«Я рассказывала ей об этом постоянно в сказках, и так она росла. Это мой кусок, и все, что в ней есть, помимо генетики, это я», - заявила актриса.
Как сообщал «Рамблер», у Чулпан Хаматовой три дочки. Дочь Арина родилась в браке с актером Иваном Волковым, Ия – во втором браке, с актером и режиссером Александром Шейном. Ася – средняя дочь Хаматовой, актриса удочерила ее в 2003 году.
Шоу-бизнес,Александр Шейн,Иван Волков,Чулпан Хаматова,Ксения Собчак,Россия,
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