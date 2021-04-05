Хаматова рассказала, как забрала дочь из детдома

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По словам Хаматовой, 17 лет назад система усыновления в России была полностью коррумпирована, и директору Дома малютки в Морозовской больнице, откуда она забрала малышку, было выгодно «продавать» детей на Запад, а не отдавать на усыновление россиянам «забесплатно».

Актриса рассказала, что уже оформила все документы на ребенка, но ей не отдавали девочку из Дома малютки, ссылаясь на то, что у нее якобы имеются заболевания, и дома у приемной матери она умрет.

По словам Хаматовой, она постоянно навещала ребенка, но не могла забрать ее домой, пока уборщица в палате не шепнула ей:

«Скажи, что ты с милицией придешь. Она просто взятку ждет».

Актриса последовала совету и в то же мгновение получила ребенка. Затем она повезла дочь обследоваться в Вену, там ей сказали, что ребенок абсолютно здоров. Актриса не поверила и повезла девочку в Берлин. Немецкие врачи тоже сочли малышку здоровой.

Хаматова не стала скрывать от дочери, что она приемный ребенок.

«Я рассказывала ей об этом постоянно в сказках, и так она росла. Это мой кусок, и все, что в ней есть, помимо генетики, это я», - заявила актриса.